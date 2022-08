Streaming y entrevistas: La programación de este lunes 01 de agosto en EmolTV

Entornointeligente.com /

Domingo 1 de junio* Sábado 2 de junio* Viernes 3 de junio* Jueves 4 de junio* Miércoles 5 de junio* Martes 6 de junio* Lunes 01 de agosto 08:30 Entrevista en vivo con el académico de la facultad de Derecho UDP, Cristián Riego , sobre la propuesta constitucional 09:00 Transmisión de la SEMANA ECONÓMICA de Icare. Participan J orge Quiroz , PhD. en Economía. Socio Principal de Quiroz y Asociados, José Manuel Mena , Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF y Richard Von Appen , Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA 09:30 Entrevista en vivo con la académica del Instituto de Economía UC, Claudia Martínez , sobre la situación económica del país 10:00 Entrevista en vivo con el presidente de Hoteleros de Chile, Alberto Pirola , sobre la situación del sector y contingencia 10:30 Entrevista en vivo con el abogado y académico, Gabriel Osorio, sobre la propuesta constitucional 11:00 Entrevista en vivo con el director de Grupo Fides Perú, Jeffrey Radzinsky , sobre la situación de Perú y el primer año de gobierno de Pedro Castillo 12:00 En vivo Agenda Constitucional EmolTV conversa junto a Tomás Jordán , abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña , académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil , abogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Autonomía, consentimiento y sistema de justicia indígena 14:00 Retransmisión del programa «En Persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro» de Icare y Emol. En esta edición, Cristián Warnken conversa con Alfredo Jocelyn – Holt , historiador de la Universidad de Chile 16:30 Transmisión de «Pabellón de la Construcción», con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 17:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Tomás Jordán , abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña , académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil , abogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Autonomía, consentimiento y sistema de justicia indígena Domingo 31 de julio 13:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Catalina Salem , profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y Javier Couso , abogado constitucionalista y académico UDP y U. de Utrecht sobre la propuesta constitucional: Naturaleza y medio ambiente 17:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Patricio Zapata , académico UC y director del Centro Democracia y Comunidad; Pamela Figueroa , académica de la USACH y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución y Sebastián Soto , profesor de derecho UC, sobre la propuesta constitucional: Derechos de pueblos indígenas 18:30 Transmisión de «Pabellón de la Construcción», con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 19:30 Transmisión del programa «En Persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro» de Icare y Emol. En esta edición, Cristián Warnken conversa con Alfredo Jocelyn – Holt , historiador de la Universidad de Chile Sábado 30 de julio 09:30 Transmisión de «Pabellón de la Construcción», con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 10:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Tomás Jordán , abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña , académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil , abogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Derechos e institucionalidad del agua Viernes 29 de julio 08:15 Entrevista en vivo con la CEO de Fundadoras, Lorena Gallardo , sobre el informe GEM, la situación actual de los emprendedores y contingencia 09:00 Transmisión de un nuevo ciclo «Conectémonos, Conferencias Virtuales Wholesale & Investment Banking de Bci: Proyecciones Económicas», junto a Sergio Lehmann, Economista Jefe de Bci 09:00 En vivo Agenda Constitucional EmolTV conversa junto a Patricio Zapata, académico UC y director del Centro Democracia y Comunidad; Pamela Figueroa, académica de la USACH y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución y Sebastián Soto, profesor de derecho UC, sobre la propuesta constitucional: Derechos de pueblos indígenas 11:00 Entrevista en vivo con la investigadora Athenalab, Pilar Lizana, sobre crimen organizado, narcotráfico, economías ilegales y contingencia 11:30 Entrevista en vivo con el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo , sobre la situación económica del país 12:00 Entrevista de Ediciones Especiales con Francisca Moller, fundadora de Keffi, y Carolina Cortez de Monroy, del área comercial de la compañía, quiénes explican los beneficios de sus productos naturales 12:30 Entrevista en vivo con la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco , sobre el máximo tribunal y contingencia 13:00 Entrevista de Ediciones Especiales con Christian Díaz, gerente general de EQUANS Chile, quien da a conocer los detalles de cómo fue el primer año de la marca en el mercado chileno 14:30 Entrevista de Ediciones Especiales con José Miguel Torres, gerente general de ONNET, quien hace un balance de la compañía a un año de iniciar operaciones 16:30 Transmisión de «Pabellón de la Construcción» , con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 17:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Patricio Zapata, académico UC y director del Centro Democracia y Comunidad; Pamela Figueroa, académica de la USACH y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución y Sebastián Soto, profesor de derecho UC, sobre la propuesta constitucional: Derechos de pueblos indígenas Jueves 28 de julio 08:30 Entrevista en vivo con la presidenta del PPD, Natalia Piergentili , sobre contingencia política 10:30 Transmisión del conversatorio «¿Qué pasará con las listas de espera de los beneficiarios del FONASA y del nuevo Sistema Nacional de Salud?». Participan Manuel Inostroza , académico del ISP Unab y editor del estudio; Carolina Goic, ex Senadora y ex Presidenta de la Comisión de Salud del Senado; Luis Castillo, ex Subsecretario Redes Asistenciales y Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma; y Álvaro Erazo , ex ministro de Salud y ex Director de Fonasa. Modera Héctor Sánchez, Director Instituto de Salud Pública Unab y editor del estudio 10:30 Entrevista en vivo con el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia , sobre la transformación energética y contingencia 12:00 Entrevista en vivo con la ex convencional de Convergencia Social, Yarela Gómez , sobre la propuesta constitucional 13:00 Entrevista de Ediciones Especiales con Viviana Miranda Bustos, coordinadora del Programa de Inclusión Laboral de Mutual de Seguridad, para abordar la nueva normativa que obligará a las empresas de más de 100 personas a contar con un Gestor de Inclusión Laboral 13:30 Entrevista en vivo con el ex convencional de la UDI, Rodrigo Álvarez, sobre la propuesta constitucional 14:00 Entrevista de Ediciones Especiales con Francisco Acuña, principal consultant CRU en Chile, para abordar de qué manera puede influir el royalty en la industria minera 16:30 Transmisión de «Pabellón de la Construcción», con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 16:30 En vivo Agenda Deportes EmolTV conversa junto al al coach de la selección chilena de Rugby, Los Cóndores, Pablo Lemoine, sobre el equipo de rugby y próximos desafíos 18:00 Transmisión del espacio «Diálogos que conectan Chile- Aportes para una nueva Constitución: Sistema judicial» de la Universidad Santo Tomás. Participan Jorge Correa Sutil, Abogado y Licenciado en Derecho PUC; María Inés Horvitz Lennon , Abogada y Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales U. de Chile; y Aníbal Rodríguez Letelier , Decano Facultad de Derecho Universidad Santo Tomás Miércoles 27 de julio 09:00 Entrevista en vivo con la vocera de «Una que nos una», Javiera Parada , sobre la propuesta constitucional y contingencia 09:30 Entrevista en vivo con la directora ejecutiva del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, Catalina Droppelmann , sobre la situación de cárceles en el país 10:00 Entrevista en vivo con el ex embajador de Chile en China y director ejecutivo del «Asian Desk» en el estudio Philippi Prictocarrizosa Ferrero DU & Uría, Luis Schmidt , sobre la situación con la embajada de Chile en China y contingencia 11:30 Entrevista en vivo con el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt, Eduardo Salazar , sobre la situación del sector y preocupaciones del gremio por reforma tributaria 12:00 En vivo Agenda Constitucional EmolTV conversa junto a Catalina Salem , profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y Javier Couso , abogado constitucionalista y académico UDP y U. de Utrecht sobre la propuesta constitucional: Naturaleza y medio ambiente 13:20 Entrevista en vivo con el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas , sobre la situación en la región y contingencia 16:00 Transmisión de un nuevo conversatorio de FALP: «Cuidados Paliativos Oncológicos». Participan el Dr. Yuri Moscoso , Jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos FALP; Paula Villagra , enfermera de Cuidados Paliativos FALP; y Paola San Martín , psicooncóloga de la Unidad de Cuidados Paliativos de FALP 16:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Catalina Salem , profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y Javier Couso , abogado constitucionalista y académico UDP y U. de Utrecht sobre la propuesta constitucional: Naturaleza y medio ambiente 16:30 Transmisión de «Pabellón de la Construcción», con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 18:30 Transmisión de Encuentros El Mercurio «¿Qué sabemos sobre la memoria y el olvido?» junto a Ignacio Morgado , profesor psicobiología U. de Barcelona y Rafaela Lahore , periodista de la editorial Memoria Creativa. Evento con acceso restringido, compra tu entrada acá

Martes 26 de julio 09:00 Transmisión del Seminario «Reforma de Pensiones: ¿La tercera es la vencida?», organizado por AmCham y la Escuela de Gobierno UC. Participan Iván Valenzuela , periodista y moderador; Paula Estévez , gerente general de AmCham Chile; Roberto Méndez , profesor en la Escuela de Gobierno UC; Karen Thal , directora ejecutiva de Cadem; Cristián Valdivieso , socio fundador de Criteria; Patricio Arrau , economista y presidente de Gerens; Paula Benavides , presidenta ejecutiva de Espacio Público; Rodrigo Valdés , profesor en la Escuela de Gobierno UC; María José Zaldivar , académica (UDD y PUC) y ex ministra del Trabajo 09:30 Entrevista en vivo con el socio de Atisba y miembro del Consejo Nacional Desarrollo Urbano, Iván Poduje , sobre propuesta constitucional y contingencia 10:00 Entrevista en vivo con el doctor en derecho y ex jefe gabinete Sernac, Jaime Lorenzini , sobre la propuesta constitucional 10:30 Entrevista en vivo con el director de la Asociación Gremial de Banquetería y centros de eventos de Chile, ABACH, Manuel de la Lastra , sobre la situación del sector 12:00 Entrevista en vivo con el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich , sobre contingencia sanitaria y política 12:30 Entrevista en vivo con la formadora experta en migraciones, María Odette Morales Baltra , sobre la propuesta constitucional 13:00 Entrevista de Ediciones Especiales con Emilio Fernández , piloto de la categoría RC2 del Copec RallyMobil, para abordar la nueva fecha del campeonato en Quillón, Ñuble 13:30 Entrevista en vivo con el ex ministro Medio Ambiente y director del Centro de Acción Climática, Marcelo Mena , sobre contingencia 14:00 En vivo Agenda Mirada Política EmolTV conversa junto a la analista política, Gloria de la Fuente , sobre propuesta constitucional y contingencia del país 16:30 Transmisión de «Pabellón de la Construcción», con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 17:00 Retransmisión de Agenda Mirada Política EmolTV junto a la analista política, Gloria de la Fuente , sobre la propuesta constitucional y contingencia del país Lunes 25 de julio 09:00 Entrevista en vivo con la senadora de la DC, Ximena Rincón , sobre contingencia política 09:30 Entrevista en vivo con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp , sobre la situación de la comuna y contingencia 10:00 Entrevista en vivo con el académico UAI y columnista de El Mercurio, Francisco José Covarrubias, sobre contingencia política 11:00 Entrevista en vivo con la diputada independiente cupo PPD, Marta González, sobre contingencia política 12:00 En vivo Agenda Constitucional EmolTV conversa junto a Tomás Jordán , abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña , académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil, a bogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Derechos e institucionalidad del agua 13:00 Entrevista en vivo con la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Marisol Durán, sobre educación superior 14:00 Entrevista en vivo con la diputada independiente cupo Renovación Nacional, Paula Labra, sobre contingencia política 14:00 Retransmisión del programa «En Persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro» de Icare y Emol. En esta edición, Cristián Warnke n conversa con Carolina Tohá , ex alcaldesa y ex ministra de Estado 16:30 Transmisión de «Pabellón de la Construcción» , con los mejores proyectos inmobiliarios para comprar o invertir 17:00 Retransmisión de Agenda Constitucional EmolTV junto a Tomás Jordán, abogado constitucionalista e investigador del Observatorio Nueva Constitución; Marisol Peña, académica del Centro de Justicia Constitucional UDD y Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, sobre la propuesta constitucional: Derechos e institucionalidad del agua 19:00 Transmisión del espacio «La Constitución de la confianza: Resultados del proceso de participación ciudadana». Participan Ricardo Lagos Escobar, presidente de FDD; Antonio Errázuriz, presidente de la CCHC; Josefina Araos, historiadora; Jorge Navarrete , abogado; y Soledad Onetto, periodista Horarios sujetos a cambios de último minuto debido a la contingencia. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com