Streamer famosa fue baneada de Twitch por tener sexo en directo: las pruebas en su contra (VIDEO)

El pasado 24 de agosto aparecía Kimmikka en su canal de Twitch en su mesa habitual, pero de pie. Sin mediar palabra los usuarios comenzaron a notar algo raro en ella que venía respaldado por el cambio en sus expresiones faciales, lo que generó mucha curiosidad en redes sociales y se empezó a especular al respecto.

Lo curioso es que la streamer mantenía conversaciones en el chat a la vez que emitía el directo, pero sin darse cuenta de que en internet todo es escrutinio y que varios usuarios se dieron cuenta muy pronto de que se veía el reflejo de su silueta en la ventana de su habitación y de que se podía distinguir a su pareja situado tras ella. Ambos mantenían una relación sexual en directo.

