Stray | 6 juegos protagonizados por animales que no te puedes perder

C on motivo del lanzamiento de Stray , hace unos días os trajimos un artículo en el que repasábamos algunos de los juegos más destacados, interesantes o peculiares del mercado con un gran tema principal: que estuviesen protagonizados por gatos. Hoy vamos a continuar con otra remesa de videojuegos muy singulares y con una premisa parecida, aunque desde otra perspectiva. En esta ocasión repasamos algunos de los títulos protagonizados por otro tipo de animales que no son gatos.

Stray y otros grandes juegos protagonizados por animales Y es que otra cosa no, pero desde que Stray salió al mercado gran parte de la comunidad ha sentido una suerte de fiebre animal en la industria de los videojuegos. Las redes, en mayor y menor medida, se han llenado de usuarios deseando disfrutar de variantes similares (y no tan similares) marcados por la gracia y/o la singularidad de algunos de los animales más llamativos.

Es por eso que hoy os presentamos este artículo sobre Stray y otros juegos protagonizados por animales . Sin más, esperamos que os gusten las propuestas que os presentamos, aunque siempre con un inciso: hemos intentado presentar juegos que presenten particularidades concretas, pertenezcan a géneros diferentes o sean algo más desconocidos. Por ejemplo, no vamos a hablaros de Animal Crossing cuando todos -o casi todos- conocéis el juego. Dicho esto, empecemos.

Endling – Extinction is Forever

