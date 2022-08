Stradivarius tiene la colección de «La Casa del Dragón» más sexy de la temporada

Entornointeligente.com /

La Casa del Dragón es la serie del momento. El debut de la nueva serie, la primera precuela de Juego de Tronos, logra el mejor estreno para una serie de HBO de todos los tiempos alcanzando casi 10 millones de espectadores. Un estreno histórico cargado de curiosidades.

Y como toda serie que apunta al éxito antes de ser estrenada, llega acompañada de colecciones de ropa y merchan, diferentes opciones para los fans número 1.

En Trendencias Los capítulos clave de ‘Juego de Tronos’ que hay que ver para calentar motores antes del estreno de ‘La casa del dragón’ Stradivarius Stradivarius, en colaboración con Warner Bros, ha lanzado una colección inspirada en la nueva serie de HBO. La Casa del Dragón x Stradivarius da nombre a esta cápsula especial que traslada a los fans al universo de la serie en el que predomina una gama cromática en tonalidades negras, blancas y rojas.

Vestido brocado negro. Su precio es de 35,99 euros. Las prendas destacan por sus texturas y tejidos, desde el terciopelo con estampado de dragón hasta la textura de serpiente, pasando por las chaquetas efecto piel añaden el toque fantasía a la cápsula.

Vestido corto de escote corazón y tirantes de terciopelo rojo combinado con negro. Detalle de copas en el pecho. Su precio es de 39,99 euros. Minivestidos de Jacquard, vestidos con cut-out y bordados, detalles en tul y pelo, corsés, lazadas en zonas laterales y brillos, arneses, cadenas corporales, joyas con los emblemas de la Casa Targaryen, son las protagonistas que se mimetizan con la estética de la serie, sin dejar atrás las tendencias del momento.

Top de escote redondo y tirantes. Detalle de copas y varillas. Su precio es de 22,99 euros. La colección está a la venta tiendas seleccionadas, y a partir del 5 de septiembre, estará disponible en el resto de tiendas de todo el mundo.

Vestido midi cut out de cuello redondo y manga larga. Detalle de aberturas laterales. Su precio es de 35,99 euros. Arnés House of the Dragon. Su precio es de 15,99 euros.

Body transparente de cuello redondo y manga larga con detalle cruzado en el pecho. Su precio es de 19,99 euros. Pantalón de tiro medio con detalle de lace up en el bajo. Su precio es de 35,99 euros. Top de escote pico y tirante en tejido de malla brillante. Su precio es de 15,99 euros.

Camiseta de cuello redondo y manga corta. Detalle de estampación frontal. Su precio es de 15,99 euros.

Abrigo largo de manga larga con detalle de pelo en el cuello y cinturón a tono. Su precio es de 69,99 euros.

Chaqueta de punto con cuello pico con pelo y manga larga. Cierre con botones delanteros. Su precio es de 49,99 euros.

Top negro de escote recto sin tirantes. Detalle de varillas y lace up. Su precio es de 22,99 euros.

Amazon y El Corte Inglés En Stradivarius, Amazon o El Corte Inglés podemos encontrar las primeras camisetas de la serie, pero seguro que en las próximas semanas alguna marca más nos sorprenderá con una nueva colaboración.

Y si eres muy fan de la serie, además de vestir con un estilo similar al de sus protagonistas, pero con toques de las tendencias actuales, no te pueden faltar libros y merchan para tener el pack completo.

Camiseta Juego De Tronos-La Casa Del Dragón de la casa Targaryen que tiene ahora más vigencia que nunca desde que acabó la anterior serie.

Camiseta Juego De Tronos La Casa Del Dragón Casa Targaryen

PVP en El Corte Inglés 19,95€ Camiseta negra de manga corta cien por cien de algodón con el Trono de Hierro como protagonista.

Juego de Tronos House of The Dragon – To The Throne Hombre Camiseta Negro L 100% algodón Regular

Hoy en Amazon por 27,99€ Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego): 300 años antes de Juego de Tronos. (Dinastía Targaryen: La Casa del Dragón)

Hoy en Amazon por 31,25€ House of Dragons: 1

Hoy en Amazon por 18,32€ House of the Dragon Sword With Wings PopSockets PopGrip Intercambiable

Hoy en Amazon por 14,99€ Fotos | Stradivarius

