«Stolen Fish», documental polaco sobre la sobrepesca en Gambia ganó el 1° Festival de Cine del Mar

Entornointeligente.com /

La película dirigida por la cineasta Gosia Juszczak, fue anunciada como la producción ganadora por Leonor Varela, actriz y presidenta del jurado del certamen. El documental denuncia los efectos de la sobreexplotación de ecosistemas marinos en el país más pequeño de África continental. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Ante un expectante público en el Teatro Dante de Talcahuano, fue anunciado el documental ganador del 1° Festival de Cine del Mar, que se centró en documentales que inviten a reflexionar sobre el océano, ya sea abordando sus temáticas desde el punto de vista científico, cultural o artístico. «Stolen Fish» (Polonia-Gambia, 2020) dirigido por la cineasta polaca Gosia Juszczak fue elegido por el jurado como la primera producción en ganar este certamen inédito en la ciudad.

Según Leonor Varela, actriz y ambientalista que presidió el jurado de la competencia, «nos pareció una película urgente, necesaria, bien hecha, muy emotiva y que no nos dejó indiferentes, un gran ejemplo que demuestra el impacto de lo audiovisual para difundir temas medioambientales »

STOLEN FISH_Official Trailer from Ebrahim Alfadhala on Vimeo .

«Stolen Fish» muestra cómo el país más pequeño de África continental, Gambia, las corporaciones chinas trituran el pescado y lo exportan a Europa y China para alimentar a los animales en la agricultura industrial. Como resultado, los gambianos se ven privados de su principal fuente de proteínas y la sobrepesca está agotando los ecosistemas marinos.

Así, «Stolen Fish», recibió como reconocimiento una estatuilla que representa el pez Carmelita, percilia irwini, endémico de la Región del Biobío. Además la directora presidirá el jurado del segundo Festival de Cine del Mar que se realizará el próximo año.

Por otro lado, el jurado, compuesto además por Philip Hamilton (cineasta) Denise Lira-Ratinoff (artista interdisciplinaria), Diego Golombek (Biólogo y divulgador científico argentino) y Bárbara Léniz (bióloga marina), le otorgó una mención honrosa a «La liga del mar» (Francia-Chile, 2021), dirigida por Matthieu Le Mau, que muestra ciudadanos movilizados junto a las fundaciones Rewilding Argentina, Tompkins Conservation y Tara Ocean trabajan para enfrentar las múltiples amenazas ambientales que pesan sobre la región.

Al Festival de Cine del Mar, realizado en el marco de Puerto de Ideas Biobío con el apoyo especial de BHP Foundation, postularon más de 1.000 documentales de diferentes países del mundo, entre ellos Argentina, Bolivia, África, Francia, Portugal, Egipto, España, Irán, Colombia, Italia, Madagascar, Estados Unidos, Inglaterra, Cuba, Polonia, Grecia, México, Chile y más.

De ellos resultaron 12 filmes finalistas que participaron por el galardón: «Stolen Fish» (Polonia-Gambia, 2020), «Koi» (Japón-Italia, 2018), «My name is Blue» (Grecia, 2022), «The Plastic Hike» (Portugal, 2021), «Centinelas» (Chile, 2022), «Against the current» (Estados Unidos, 2021), «Healing across the water» (Estados Unidos, 2022), «Cuba’s life’s taks»(Inglaterra-Cuba, 2021), «Historias del agua» (España, 2021) y «La liga del mar» (Francia-Chila, 2021).

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com