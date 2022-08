Stiven Plaza, traspasado al New York Red Bulls

Entornointeligente.com /

El Real Valladolid y New York Red Bulls han alcanzado un acuerdo para el traspaso de los derechos federativos de Stiven Plaza , lo que significa que el jugador ecuatoriano pone fin a su etapa en la entidad blanquivioleta.

Procedente de I ndependiente del Valle , el atacante se incorporó a, equipo vallisoletano a comienzos del año 2019, y debutó en Primera División en febrero de ese mismo curso, con 19 años, según ha recordado el club en su página web.

La siguiente temporada continuó su trayectoria en el Promesas, el filial blanquivioleta, un camino que ha seguido en el Trabzonspor turco y, de nuevo, en Independiente del Valle.

El Real Valladolid ha agradecido al jugador los servicios prestados y le ha deseado la mejor de las suertes en su nueva etapa.

Se trata de una de las salidas pendientes en el Real Valladolid, con miras a poder abordar la incorporación de un extremo, antes de que finalice el mercado de fichajes, que ha cobrado un movimiento más intenso en su recta final.

Hasta el 1 de septiembre, el club blanquivioleta tratará de hacerse con los servicios de un jugador para cubrir esa posición, en la que el propio técnico del equipo, José Rojo «Pacheta» ha reconocido tener «necesidades», y es la apuesta en la que ahora se vuelca la dirección deportiva.

🤝 Stiven Plaza, traspasado al @NewYorkRedBulls .

¡Mucha suerte! https://t.co/oFBNNKcoUH

— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 30, 2022

No ha podido establecerse Stiven Plaza debutó en la Serie A con Independiente del Valle , club con el que dejó buenas sensaciones y desde donde fue transferido hacia el Valladolid.

De igual forma, estuvo en la categoría sub-20 de la Selección del Ecuador. Con la ‘Mini Tri’ fue convocado al Mundial en el que obtuvieron el tercer lugar, mas una lesión lo marginó en medio del torneo . Antes ya se había perdido el campeonato Sudamericano por tal razón.

En el cuadro ibérico y en los equipos que estuvo a préstamo, las dolencias y malestares tampoco le permitieron asentarse. Durante su etapa con los pucelas fue cedido al Trabsonzpor de Turquía y al Independiente.

Con su nueva chance podrá intentar recuperar sus condiciones. En caso de que retomé el nivel con el que alguna vez brilló, podría pelear un puesto en la Tricolor.

NEWS: We have acquired Ecuadorian forward Stiven Plaza from Real Valladolid!

Welcome, Stiven!

📰➡️ https://t.co/nusILhtVR1 #NYRBII pic.twitter.com/p3ZWqNExog

— New York Red Bulls II (@NYRBII) August 30, 2022

