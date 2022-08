Entornointeligente.com /

Este 16 de agosto se conoció la triste noticia de que Steve Grimmett , líder de la banda Grim Reaper falleció a sus 62 años . Hay que destacar que esta agrupación es de heavy metal.

A través de las redes sociales del hermano, Mark, se supo que este artista ya no continuaba con vida.

Fue una dedicatoria muy bonita en donde no sabía por dónde empezar. Este fue el hermoso mensaje que le dedicó:

«Realmente no sé por dónde empezar, así que supongo que lo diré de inmediato. Es con gran tristeza y un corazón muy pesado que yo Tengo que decirles a todos que, como muchos de ustedes lo conocen, mi muy talentoso hermano Steve Grimmett falleció muy tristemente hoy, mi corazón está con Millie, su esposa, mi mamá y mi papá, Russell, Sami y Ethan. Los extrañaré más que las palabras. nunca digas, te amo hermano «

Hay que destacar que Steve nació en Inglaterra en 1959 e inició su carrera junto a la nueva ola del heavy metal británico.

Antes de estar en Grim reaper cantó en Medusa, pero no duró mucho la agrupación.

Steve Grimmett apareció en cinco álbumes como See You in Hell, Fear No Evil y Rock You to Hell, Walking in the Shadows y At the Gates.

