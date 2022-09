Stern: ‘De la tolerancia se beneficia toda la sociedad’

Entornointeligente.com /

¿Por qué algunos políticos de países con altos niveles de pobreza y desigualidad se enfocan en la comunidad LGBTQ, que estadísticamente son una minoría en la sociedad? Para la Enviada Especial de Estados Unidos para proteger los derechos de esta comunidad, Jessica Stern, es simple: quieren distraer la atención de los problemas.

En una entrevista con este diario esta docente de asuntos internacionales y públicos en la Universidad de Columbia reconoce que los movimientos antiderechos y conservadores han resurgido pese a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple 74 años en diciembre. No obstante, la también directora ejecutiva del grupo de defensa pro-LGBT OutRight Action, plantea que estos movimientos perderán, ya que de la no discriminación; de la tolerancia e inclusión, se beneficia toda la sociedad.

Stern: ‘Los conceptos LGBTIQ+ no son nuevos en Panamá’

Jessica Stern es la Enviada Especial de Estados Unidos para promover los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ alrededor del mundo. La semana pasada visitó Panamá y sostuvo reuniones con organizaciones de sociedad civil, al igual que con distintos funcionarios, como de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Electoral. Además, se reunió con diplomáticos de otros países acreditados en Panamá.

En entrevista con La Prensa , Stern habló sobre las historias de personas LGBTIQ+ en Panamá, los retos que compartieron con ella y la voluntad gubernamental para lograr un cambio. También hizo un análisis sobre la realidad actual de los derechos de estas personas en el mundo.

¿Cuál es la motivación y el propósito de su viaje a Panamá?

Conocí activistas trans de Panamá en una reunión global sobre los derechos de las personas LGBTIQ+ y me dijeron que están logrando avances, pero que quisieran acelerar el proceso de cambio. Considero que parte de la oportunidad que me da mi posición es elevar las voces de personas LGBTIQ+ alrededor del mundo. Vine a Panamá a entender cómo avanza el esfuerzo de las personas de la comunidad y cómo Estados Unidos puede ser un aliado.

En el tiempo que lleva en Panamá, ¿cuáles son algunas de las cosas que ha identificado como carencias en las que se debería trabajar?

La homofobia y la transfobia existen en todos los países del mundo, incluido Estados Unidos. No vine aquí esperando la perfección, pues no sería realista. Sin embargo, he escuchado relatos sobre violencia policial y la mal llamada terapia de conversión. Conversé con parejas que han estado juntas por décadas cuyas relaciones no son reconocidas por ley. Me reuní con los padres de personas LGBTIQ+ que solo quieren asegurar la seguridad de sus hijos e hijas. También me reuní con personas que quieren reconocimiento como padres para poder proteger a sus hijos. Finalmente, me reuní con personas trans que quieren que se facilite el proceso para cambiar su nombre y género en sus documentos legales.

Al anunciar su visita al país, grupos conservadores protestaron. ¿Le ha pasado esto en otras partes del mundo? ¿Qué responde a estas críticas?

He viajado a todas las regiones del mundo y este es el primer país donde han habido protestas por mi visita. He conocido a muchas personas LGBTIQ+ en Panamá. Estos conceptos no son nuevos en este país. He conocido personas que tienen 22 años y son parte de una generación nueva de cambio. Pero también he conocido mujeres trans de 50 y 60 años que nunca han salido de Panamá. Ellas solo luchan por reconocimiento y derechos.

Creo que hay un mito, de que las personas LGBTIQ+ son de otros países. Utilizan mi visita como una excusa para elevar esa narrativa, pero en realidad, vine porque panameños de la comunidad me invitaron. Además, he sostenido diversas reuniones con representantes del gobierno, con académicos, periodistas, activistas e incluso las Naciones Unidas. Muchas personas en Panamá están pensando en los derechos de las personas LGBTIQ+, a pesar de lo que digan algunos grupos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos cumple en diciembre próximo 74 años. Sin embargo, parece que seguimos debatiendo la igualdad de todas las personas ante la ley. ¿A qué cree que se debe esto?

Creo que ese debate ya está agotado. Cuando lees la Declaración Universal y los documentos fundamentales del sistema de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, (OEA) todos dicen que los derechos humanos son indivisibles, interrelacionados y universales. Todos tienen derechos, sin importar expresión de género, orientación sexual o características sexuales. Pero para aquellos que dicen que las personas LGBTIQ+ no fueron nombradas tal cual en los documentos originales, pues tanto las Naciones Unidas como la OEA se han pronunciado sobre el tema. Todos los años hay resoluciones que condenan la discriminación y violencia contra las personas LGBTIQ+.

En la OEA hay un repertorio permanente sobre el tema que busca proteger a este grupo vulnerable. Incluso, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha abordado el tema y condenado la discriminación. No hay debate. El sistema de derechos humanos internacional y las leyes internacionales son claras: las personas LGBTIQ+ tienen derechos que deben ser respetados.

¿Considera que en Panamá hay voluntad de parte de las autoridades para avanzar en temas de derechos humanos de las personas LGBTIQ? ¿O ha encontrado resistencia al cambio?

Hay aliados en el gobierno a quienes le importan los panameños de la comunidad LGBTIQ+. Les importa que Panamá sea un país libre de discriminación, atractivo para la inversión extranjera y que cumpla con acuerdos internacionales que el país ha firmado. Hay aliados en el gobierno. El problema es que sus voces no son respetadas. Panamá se encuentra en un momento clave, en una encrucijada. La protección ante la ley debe ser un hecho. ¿Qué significa proteger estos derechos? Reconocimiento de relaciones, respeto para las personas LGBTIQ+ que son padres, vías sencillas para las personas trans a que se les reconozcan sus nombres y género en documentos legales, y una política de no discriminación.

Lo que escuché de personas LGBTIQ+ con las que conversé es que saben que el cambio va a llegar. Muchos de ellos cuentan con el apoyo de sus familias, muchos son personas de fe que cuentan con el apoyo de sus comunidades religiosas. Algunos quieren poder ser abiertos con su sexualidad en el trabajo y en la escuela o universidad. Pero lo que me dicen es que sus derechos no están codificados en la ley.

Hemos visto en el hemisferio oeste, definitivamente en Estados Unidos, una ola conservadora política que ha tomado fuerza. ¿Cómo analiza que esta agenda gane terreno?

Los grupos y activistas anti derechos tienen mucho financiamiento, están bien conectados y tienen acceso a los más altos niveles de poder alrededor del mundo. Es cierto, hay un resurgimiento de estos movimientos anti derechos, a nivel global y definitivamente en el hemisferio oeste también. Pero yo creo que ellos perderán.

Lo creo porque todos nos beneficiamos de la no discriminación; nos beneficiamos no solo de la tolerancia, sino también de la aceptación e inclusión.

¿Qué impacto tiene esto en países como Panamá que están próximos a atravesar un proceso electoral?

Una cosa que siempre resalto es que hoy en día vemos la instrumentalización de las personas LGBTIQ+ por parte de candidatos políticos durante procesos electorales. La pregunta que debemos hacernos en estos momentos es que de todos los temas que deben preocupar a un candidato a elección popular (la pobreza, la pandemia, el ambiente…), ¿por qué las personas LGBTIQ+, quienes estadísticamente son una población pequeña, concentran tanta atención? Es para distraer de temas clave que los gobiernos no quieren afrontar.

Lo que diría a cualquier persona que busca la manera de hacer a su país más fuerte, más sano, más próspero, es que luche por los derechos y el respeto de todos, incluidas las personas LGBTIQ+. Eso beneficiaría a todos los panameños, estadounidenses y a todos en el mundo.

Para concluir, la comunidad LGBTIQ+ en Panamá es muy fuerte. Merecen respeto. Si las personas no han tenido la oportunidad de conocerlos, deberían intentar hacerlo. Para todo el que piensa que no conoce a nadie que es parte de la comunidad, no es cierto. Todos conocemos a alguien y su bienestar impacta nuestro bienestar.

