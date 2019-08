Stephenson no tiene sitio en los Lakers de LeBron: rumbo a China – AS.com

Entornointeligente.com /

Lance Stephenson pone rumbo a China. El escolta, que jugó la pasada campaña en Los Ángeles Lakers, pone rumbo a la CBA tras no encontrar sitio en la plantilla que lidera LeBron y que dirige Frank Vogel . Curiosamente, con este entrenador fue con el que el escolta vivió su mejor época como jugador, cuando militaba en los Indiana Pacers.

La noticia fue adelantada por Emiliano Carchia (Sportanto) y confirmada por Chris Haynes (Yahoo Sports). El jugador recalará en los Lioning, equipo que ganó el campeonato en 2018 y en el que milita el también ex NBA Brandon Bass, que curiosamente también jugó en los Lakers.

Lance Stephenson has an agreement in principle with Liaoning of the Chinese CBA. Only a few details are left, a source told @Sportando https://t.co/AK5p4Y6hsI

— Emiliano Carchia (@Carchia) August 1, 2019 Haynes ha confirmado que el escolta ha llegado a un acuerdo de 4 millones en un año con el conjunto asiático. El creativo jugador, famoso por sus filigranas en cancha y por sus excentricidades, ha jugado 9 años en la NBA , en los que ha promediadio 8,6 puntos, más de 4 rebotes y casi 3 asistencias por encuentro.

Free agent guard Lance Stephenson has reached a one-year, $4 million agreement with Liaoning of the Chinese Basketball Association, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 1, 2019

