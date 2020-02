Stephen King abandona Facebook ante flujo de información falsa

Entornointeligente.com /

Stephen King ha tomado la decisión de abandonar Facebook luego que en la red social se ha incrementado el flujo de información falsa en la publicidad política

El maestro del terror también manifestó que no confía en que la red social de Mark Zuckerberg sea capaz de proteger la privacidad de sus usuarios, por lo cual optó por desaparecer su página.

Su comentario relacionado con la política ocurre cuando el presidente Donald Trump está en medio de un “impeachment” el cual el mandatario espera concluya esta semana; además este año se llevan a cabo unas elecciones en Estados Unidos en las que el también empresario podría aspirar a su reelección.

I’m quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that’s allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users’ privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.

— Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020

Con esto al autor de “Cujo”, “It” y “El Resplandor” le queda su cuenta de Twitter para comunicarse con sus seguidores, donde tiene 5.6 millones de personas siguiendo sus contenidos, comentarios, opiniones y noticias sobre sus proyectos.

Muestra de la conexión que hay entre el escritor y sus ávidos lectores es que en mayo de 2018 a través de ese mismo medio les obsequió un “aperitivo” previo a la llegada de su libro “The Outsider” .

La obra a la que se refería era el cuento “Laurie” , el cual fue gratuito y sus seguidores podían leerlo, imprimirlo, compartirlo o lo que ellos quisieran.

Su cuenta de Twitter ha sido el medio por el cual el novelista de historias de terror ha criticado en repetidas ocasiones al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump .

“Última hora: fuentes confiables revelan que Donald Trump es realmente Cthulhu. El absurdo peinado no es tan absurdo. Esconde los tentáculos” y “El gabinete de Trump ofrece un curso de posgrado en besos de cu…” son algunos de los mensajes que ha hecho Stephen King en la red social.

Esto y otras críticas han sido el motivo por el cual el presidente norteamericano bloqueó al escritor, lo cual él tomó con mucho humor cuando se enteró: “Voy a tener que suicidarme”, escribió con ironía en 2017.

