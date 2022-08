Stefanía Fernández recuerda el back to back luego de 13 años «Estaré viejita y no dejaré de mencionarlo» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La empresaria y ex reina de belleza Stefanía Fernández recordó el back to back del Miss Universo con Dayana Mendoza. Cabe destacar que, el martes 23 de agosto se cumplieron 13 años del hito alcanzado por Dayana Mendoza, Miss Universo 2008, y Stefanía Fernández , Miss Universo 2009, recordando como por primera vez en la historia del certamen de belleza una candidata le entrega la corona a otra de su mismo país, quedando registrado incluso como récord guinness.

En este caso, Fernández no pudo evitar hacer mención sobre este épico momento revelando « Hoy cumplimos 13 años de una fecha muy especial para mi, 13 años del Miss Universo, donde Venezuela marcó historia, primera vez en el concurso Miss Universo que se logra un back to back y sin duda es un momento que pasarán los años, estaré viejita, arrugadita y no dejaré de mencionarlo ni de hablar porque detrás de ese premio existe mucho sacrificio y mucho trabajo».

Seguidamente, al contrario de Dayana Mendoza quien no se pronunció al respecto, Fernández comentó que este fue un gran plan de Dios para su vida, un buen propósito para estar donde está hoy en día «Sin duda Dios ama vernos en esa posición».

