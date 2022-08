Stefanía Fernández habla sobre cómo está su hijo tras contraer covid-19 (+Capturas)

Entornointeligente.com /

Por su parte, en días recientes la modelo y empresaria venezolana, Stefanía Fernández decidió compartir con sus seguidores en las redes sociales cómo se encuentra su bebé, quien fue diagnosticado con covid-19. La exreina de belleza acudió a su stories en la red social de la camarita y comentó que al pequeño, de un año de edad, la enfermedad «le dio duro».

VER TAMBIÉN: En su nueva faceta- Stefanía Fernández lanza al mercado su propia línea para el cuidado de la piel

«Ustedes saben que yo mantengo muchas cosas de mi vida en privado, pero les quería comentar esto porque yo me estaba activando por aquí y otra vez como que me desaparecí», señaló el primer video, subido la noche del lunes 15 agosto.

«El viernes el gordito salió positivo en covid… obviamente la pediatra nos dijo que a la mayoría de los niños les da suave, pero bueno, no fue el caso de Liam. A Liam le dio muy fuerte. Tuvimos el sábado en emergencia; ayer domingo la pediatra fue un amor y nos atendió otra vez porque los pulmones del gordo estaban sonando muy feo y a mí no me gustaba», agregó seguidamente la Miss Universo 2009. En un post anterior, Stefanía contó que el niño también tuvo mucha fiebre.

La modelo comentó que a raíz de esto, al pequeño le modificaron el tratamiento: «Ella le puso uno más fuerte porque le dio como principios de neumonía .

Stefanía dejó ver que a pesar de eso no fue necesario hospitalizar al niño y actualmente sigue la medicación en casa, «confiando plenamente que Dios lo sanará pronto».

Asimismo, Stefanía Fernández contó que como es entender el niño requiere mucha atención de su parte «Quiere dormir con uno…» , pero que ya el panorama comienza a verse mejor: «Lo bueno es que hoy (lunes 15) está de mucho mejor ánimo. Les quería contar para que vean que cada niño es único, es diferente; que no es bueno encasillarlos» .

pic.twitter.com/9s5QQmsQsf

— leonardo Recine (@lpRecine) August 16, 2022

Redacción de Gossip Vzla con la información y la fuente del portal de noticias web del diario de Chévere.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com