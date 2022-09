Steelers honrarán a Dwayne Haskins con etiqueta en el casco

Entornointeligente.com /

PITTSBURGH — Los Pittsburgh Steelers rendirán tributo a Dwayne Haskins , su compañero fallecido, con una etiqueta con el N° 3 en la parte trasera de sus cascos durante toda la temporada del 2022.

Haskins perdió la vida en abril pasado cuando fue atropellado por un camión en la carretera interestatal 595 en Florida. Un reporte toxicológico encontró que Haskins estaba legalmente en estado de ebriedad al momento de su muerte,

«Estoy devastado y sin palabras por la desafortunada muerte de Dwayne Haskins «, declaró el entrenador en jefe de los Steelers , Mike Tomlin, a través de un comunicado en abril. «Rápidamente se convirtió en parte de nuestra familia Steeler a su llegada a Pittsburgh y era uno de los que trabajaba más fuerte, tanto dentro del campo como en nuestra comunidad. Dwayne fue un gran compañero de equipo, pero aún más que eso, un amigo tremendo para muchos. Estoy verdaderamente desconsolado».

Haskins , reclutado en la primera ronda del draft del 2019 por Washington, pasó la temporada del 2021 en Pittsburgh como tercer mariscal de campo del equipo detrás de Ben Roethlisberger y Mason Rudolph. Los Steelers recontrataron a Haskins con un acuerdo por un año en marzo y se esperaba que compitiera por la titularidad de Pittsburgh después del retiro de Roethlisberger.

Los jugadores de los Steelers llevarán una etiqueta en el casco con el N° 3 en honor al fallecido Dwayne Haskins. Twitter: @SteelersPRBurt Antes de su muerte, Haskins pasó tiempo con sus compañeros en Florida en la casa del también mariscal de campo Mitchell Trubisky durante un fin de semana de unión y entrenamiento.

«Pasé tus últimos momentos contigo y no puedo evitar pensar en lo desinteresado que fuiste en esos momentos», escribió el receptor abierto Chase Claypool en un mensaje en su cuenta de Twitter en ese momento. «Todo lo que te importaba era asegurarte que todos a tu alrededor estuvieran bien y no puedo agradecerte lo suficiente por eso. Eres lo que me esfuerzo por ser».

