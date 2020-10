¡La leyenda vive! El día en que Eddie Van Halen puso a vibrar El Poliedro de Caracas (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Corrían los primeros días del año de 1983 cuando la agrupación de Hard Rock Van Halen debutó en el Poliedro de Caracas como parte de su gira Hide Your Sheep Tour, presentándose por tres días con todas las entradas agotadas.

David Lee Roth, Michael Anthony, y los hermanos Van Halen deslumbraron noche tras noche con su mítica presentación.

Cortesía Para la época el costo de la entrada era de 125 Bs. por Venezuela sirvieron de teloneros la banda Massakre con Paul Gillman como voz líder. La animación del evento estuvo a cargo de Tinedo Guía, Horacio González Moro y William Rey.

