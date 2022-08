Startup portuguesa YData ganha prémios internacionais

Entornointeligente.com /

A YData, uma startup portuguesa de lnteligência Artificial (IA), foi eleita «Best Newcomer» e a sua cofundadora, Fabiana Clemente, foi distinguida como «Founder of the Year», nos South Europe Startup Awards 2021, anunciou a empresa em comunicado.

«A startup portuguesa YData criou a primeira plataforma de preparação de dados que acelera o desenvolvimento de soluções de Inteligência Artificial» e «foi uma das três finalistas que representaram Portugal nas categorias «Startup of the Year» e «Best Newcomer», tendo arrecadado este último galardão a nível internacional ao ser considerada uma startup «recém-chegada» (com 2 anos de existência) com potencial para se tornar startup do ano no futuro, com um produto/serviço já disponível no mercado e no caminho para revolucionar a sua indústria e impactar positivamente a economia e o mundo», lê-se na nota.

O South Europe Startup Award (SESA) distingue os melhores intervenientes do ecossistema de startups no sul da Europa. A competição abrange oito países do sul da Europa: Chipre, França, Grécia, Itália, Malta, Portugal e Espanha, e os vencedores de cada categoria representam o seu país na Grand Finale que decorre em Turim.

Subscrever A YData é uma startup portuguesa que criou uma plataforma de preparação de dados que acelera o desenvolvimento de soluções de Inteligência Artificial (IA). Criada em 2019, «é a primeira plataforma de desenvolvimento centrada nos dados e que torna o processo de criação de um dataset de treino mais simples».

