Startup peruana que fabrica prótesis a bajo costo continúa su expansión a Chile

Pixed Corp llega al país vecino en alianza con Fundación Prótesis 3D, organización que también trabaja para mejorar la inclusión social y calidad de vida de personas en situación de discapacidad, a través de la entrega de prótesis funcionales y personalizadas fabricadas con impresoras 3D. Ambas entidades se unen hoy para impactar en conjunto a la comunidad y al mercado chileno, bajo el alero de la aceleradora Nesst. «Nuestro principal foco será trabajar de la mano con el sector salud para iniciar un proceso de capacitación en las tecnologías protésicas actuales, para que los médicos de especialidades como traumatología, cirugía de mano y microcirugía, así como de medicina física y rehabilitación, puedan estar actualizados frente a estas nuevas opciones. Además, Pixed busca atender directamente a las personas que requieren una prótesis de extremidades superiores a un costo accesible», sostuvo Ricardo Rodríguez , CEO de Pixed Corp. Agregó que este paso es uno de los primeros avances en su proceso de internacionalización que, además, se suma al lanzamiento de nuevos productos, así como al inicio de la búsqueda de su primera ronda de inversión, sobre la cual ya han recibido propuestas de capitales de Londres, Colombia y Perú. Lee también: Conoce las plataformas peruanas orientadas al cuidado de la salud Cofinanciamiento del concurso StartUp Perú de ProInnóvate Pixed es una empresa piurana que inició sus actividades en el año 2015. En el año 2019 obtuvo un cofinanciamiento del concurso de capital semilla StartUp Perú -del programa ProInnóvate del Ministerio de la Producción- en la categoría de emprendimientos innovadores. Este fondo no reembolsable (que no se devuelve al Estado) le permitió mejorar el desarrollo de sus productos y validarlos en el mercado. Próximamente, ProInnóvate lanzará la novena edición del concurso Startup Perú 9G que busca impulsar con capital semilla a emprendimientos innovadores y de alto impacto (startups) que cuenten con una ventaja competitiva basada en innovación, con el potencial de crecer apuntando a mercados regionales y globales. Lee también: Aplicaciones móviles desarrolladas por peruanos apuestan por educación y tecnología Tecnología al servicio de la población vulnerable Pixed Corp es una empresa social peruana que se dedica a la creación, desarrollo y fabricación de soluciones tecnológicas accesibles para personas en situación de discapacidad. Las prótesis desarrolladas por Pixed Corp son de extremidades superiores (mano, brazo y hombro), entre las que se encuentran prótesis mecánicas, prótesis biónicas y exoesqueletos de rehabilitación, entre otros modelos. Dentro de los dispositivos de Pixed se encuentran la Pixtronic IV, prótesis que le valió el reconocimiento internacional por ser la primera empresa en crear un dispositivo biónico para truncamiento transhumeral , con sujeción a hombro, con codo articulado y con movimiento rotativo de brazo. Además de las prótesis, Pixed brinda un programa integral que incluye un seguimiento a cada usuario y su familia, acompañamiento pre-protésico y post-protésico, seguimiento médico y supervisión biomecánica. Todo esto complementado con un programa de adaptación al dispositivo. Pixed Corp ha realizado entregas con diversos partners en países como Honduras, Estados Unidos y Brasil. También ha sido reconocida y respaldada por instituciones internacionales, tales como E-nable The Future (USA) y la Royal Academy of Engineering (UK); además de haber participado en diferentes mesas de opinión y presentaciones en el rubro de tecnologías protésicas en México, Brasil, India, Argentina y Bolivia. Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ?? Exhiben robots y dispositivos tecnológicos peruanos que tuvieron confinanciamiento del @ConcytecPeru y el Banco Mundial en Semana de la Innovación. ??Mira el video aquí: ?? https://t.co/IyC09AaHQB pic.twitter.com/YtN0EAPHuT

Publicado: 4/10/2022

