Starlink, de Elon Musk, solicitó permiso para operar en Colombia

Entornointeligente.com /

En la tarde de este viernes 1 de julio, Starlink, el servicio de internet satelital del multimillonario Elon Musk, radicó una solicitud para operar en Colombia.

(Vea: ¿Qué viene después del Wifi para conectarnos a internet? ).

Desde el Gobierno Nacional informaron que con esto se logra » fortalecer el mercado del país gracias al nuevo régimen satelital «.

Según pudo conocer Portafolio, con el permiso para operar, Starlink podría funcionar como operador directo o prestar el servicio satelital a los operadores móviles o fijos que ya operan en el país: cualquier opción de servicio queda permitida con ese permiso.

(Vea: El mejor proveedor de Internet rural y satelital ).

Qué es Starlink El servicio de Starlink es desarrollado por SpaceX otra de las empresas de Musk y su objetivo es llevar internet a las zonas con menos cobertura en el mundo.

El objetivo es llegar a 12.000 satélites en órbita, y las personas o compañías que puedan pagar una mensualidad lo pueden usar desde cualquier dispositivo.

La conexión por esta vía es de velocidades entre 50 Mbps y 150 Mbps, con una latencia de entre 20 y 40 milisegundos.

(Vea: Internet, televisión y telefonía: ¿cuál sería el más caro? ).

Como no se busca competir con la fibra o las conexiones 5G, la intención es complementarla en zonas de la geografía donde no llega la fibra óptica o las conexiones 4G o 5G no alcanzan a dar cobertura.

El servicio, aunque solo requiere de la instalación de una antena, cuesta casi los 100 dólares mensuales.

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay son otros países de América Latina donde ya funciona Starlink.

(Vea: Hábitos de internet: lo que más hacen los colombianos en la web ).

PORTAFOLIO

LINK ORIGINAL: Portafolio

Entornointeligente.com