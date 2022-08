Stalin González: «Buscamos acuerdos a favor de venezolanos»

Entornointeligente.com /

El representante de la Plataforma Unitaria para el Diálogo, Stalin González, explicó que «aunque es una tarea difícil en un país tan polarizado y aunque han pasado tantas cosas, hay que seguir haciendo el esfuerzo de encontrar posiciones medias y soluciones que pongan en el centro a los venezolanos».

«Sentarse a hablar no significa que claudicaste a tus ideales, sino que quieres encontrar salidas para un país que está sufriendo producto de instituciones débiles, una economía inestable, con servicios básicos muy malos, una condición de vida que no es la mejor y una migración muy alta. Tenemos derecho a vivir bien, a tener elecciones, a tener instituciones sólidas y que el Estado cumpla. Si lo ves desde este punto de vista es más fácil ponernos de acuerdo y no quedarnos en algunos debates que no nos permitan encontrar soluciones», explicó el también Dirigente Nacional de Un Nuevo Tiempo.

En entrevista radial concedida este lunes González destacó que «Venezuela tiene grandes recursos petroleros que deben usarse para reinvertir en el país y consolidar una economía estable. Para ello hay que lograr instituciones confiables y en eso estamos».

El representante de la Delegación explicó que los últimos días han demostrado que con Maduro no se podrá salir de la crisis económica, política y social. «Todos sabemos cuál es el origen de esta crisis y que con él no podemos salir de ella, porque quien nos metió no podrá sacarnos; pero las transiciones no se logran de la noche a la mañana, el cambio se va construyendo».

A su juicio la oposición, que tiene el voto mayoritario del país, debe re enamorar a los venezolanos y demostrar que es una alternativa a esta crisis y para ello se debe trabajar en la unificación de todos los que apoyan el cambio.

«Hugo Chávez fue el peor político de la historia y se encargó de satanizar el diálogo entre gobierno y oposición. Nosotros tenemos que culminar con ese ciclo. Lo primero que hizo Álvaro Uribe cuando ganó Gustavo Petro fue llamarlo y no vi que lo calcinaran por eso. Que hables no significa que estés claudicando», culminó.

