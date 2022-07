Entornointeligente.com /

Na véspera das autoridades do Kosovo passarem a exigir aos sérvios que visitem o Kosovo que apresentem um bilhete de identidade temporário (válido por três meses) e troquem as matrículas dos seus automóveis pelas do Kosovo, as sirenes soaram em Mitrovica do Norte e duas das passagens fronteiriças (Bernjak e Jarinje) foram encerradas, de acordo com a polícia.

