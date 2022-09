Série documental sobre Tim Maia estreia no Globoplay nesta quarta com imagens inéditas

Entornointeligente.com /

28/09/2022 04h01 Atualizado 28/09/2022

«Vale Tudo com Tim Maia «, nova série documental do Globoplay, vai mostrar a vida e carreira de Tim Maia. Os três episódios entram no streaming nesta quarta-feira (28), mesmo dia do aniversário de 80 anos do cantor.

É o próprio Tim quem narra os fatos importantes de sua trajetória através de imagens de arquivo, entrevistas, shows e depoimentos.

A produção é rica em material inédito e foi dirigida por Nelson Motta, jornalista, produtor musical e autor da biografia de Tim, e por Renato Terra, diretor de «Narciso em Férias», «Uma Noite em 67» e «O Canto Livre de Nara Leão».

«A série é um mergulho na originalidade e genialidade musical do Tim. Não há análises ou especialistas. O jeito que ele conta as histórias é de chorar de rir. A série é uma espécie de stand up comedy dançante. É aumentar o som e se preparar para rir, se emocionar e dançar», explica Terra.

Já Motta completa: «Ninguém conta melhor a sua história do que ele, com a sua linguagem, comédia e barbaridades. E Tim era um comediante nato, nós reforçamos isso nele como narrador».

O acervo de Carmelo Maia, filho do cantor, foi outra fonte de imagens inéditas, além de arquivos da TV Globo e de outras emissoras e rádios.

A série é dividida em três episódios, sendo que o primeiro destaca a infância na Tijuca, a ida aos Estados Unidos e o começo do sucesso com os primeiros álbuns.

O segundo mostra o auge do sucesso e participações em programas de TV, como o do Chacarinha. Já o terceiro traz os bastidores de momentos íntimos e familiares do cantor.

Os principais hits também entraram na série documental em apresentações em programas ou shows. Tim Maia morreu aos 55 anos, no dia 15 de março de 1988, em Niterói, no Rio de Janeiro.

