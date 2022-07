Sri Lanka negocia un plan de rescate con el FMI, en medio de la crisis política

Entornointeligente.com /

Las negociaciones de Sri Lanka con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un plan de rescate financiero están «cerca de concluir», dijo este lunes el presidente en funciones de la nación, Ranil Wickremesinghe, aunque no ofreció más detalles.

El FMI finalizó su última ronda de conversaciones con funcionarios de Sri Lanka en junio sin llegar a un acuerdo para la nación en bancarrota tras 10 días de reuniones.

El jueves de la semana pasada, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, pidió a China —que es uno de los mayores prestamistas bilaterales de Sri Lanka— que «trabaje con Sri Lanka para reestructurar [su] deuda».

En una declaración realizada el sábado, el embajador de Sri Lanka en Beijing dijo que el país estaba en conversaciones con China para obtener una ayuda financiera de aproximadamente US$ 4.000 millones.

La suma incluye un préstamo de US$ 1.000 millones para hacer frente a los reembolsos de los préstamos chinos existentes, una línea de swap de US$ 1.500 millones y otros US$ 1.500 millones en créditos para la compra de bienes a China, dijo el embajador Palitha Kohona.

