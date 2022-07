Entornointeligente.com /

Sri Lanka declara estado de emergência após fuga de presidente; manifestantes invadem TV estatal Líder atual fugiu do país e deve apresentar renúncia nesta quarta-feira. Milhares de pessoas cercam residência do atual primeiro-ministro, nomeado presidente interino. Por g1

13/07/2022 07h04 Atualizado 13/07/2022

1 de 4 Manifestantes na entrada da residência oficial do primeiro-ministro, nomeado presidente interino após fuga do chefe de Estado atual do país, em 13 de julho de 2022. — Foto: Adnan Abidi/ Reuters Manifestantes na entrada da residência oficial do primeiro-ministro, nomeado presidente interino após fuga do chefe de Estado atual do país, em 13 de julho de 2022. — Foto: Adnan Abidi/ Reuters

O Sri Lanka declarou estado de emergência nesta quarta-feira (13), após o presidente, Gotabaya Rajapaksa, fugir do país em um avião militar .

Indignados com a fuga, manifestantes voltaram em peso às ruas, cercaram a casa do primeiro-ministro, nomeado presidente interino, e invadiram uma transmissão ao vivo da TV estatal do país, que vive uma das piores crises econômicas e políticas de sua história.

2 de 4 Manifestantes voltaram em peso às ruas de Colombo, no Sri Lanka, após presidente fugir do país, em 13 de julho de 2022. — Foto: Adnan Abidi/ Reuters Manifestantes voltaram em peso às ruas de Colombo, no Sri Lanka, após presidente fugir do país, em 13 de julho de 2022. — Foto: Adnan Abidi/ Reuters

Os manifestantes acusam o presidente de má gestão econômica que levou o país à beira do caos. Em abril, o governo do Sri Lanka, que tem um dos melhores Índices de Desenvolvimento Humanos do sul da Ásia , declarou moratória da sua dívida de US$ 51 bilhões (cerca de R$ 277 bilhões) em abril.

Desde o mês passado, manifestantes tomaram as ruas da capital financeira, Colombo, queimaram prédios públicos e, no fim de semana, invadiram o palácio presidencial .

O primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, foi designado como presidente interino após a fuga de Rajapaksa, anunciou o presidente do Parlamento, pouco depois do anúncio do estado de emergência no país.

Rajapaksa deve entregar carta de renúncia ainda nesta quarta-feira. Pouco depois de sua fuga, o gabinete do primeiro-ministro do Sri Lanka declarou estado de emergência e instaurou um toque de recolher na capital Colombo.

«Por causa de sua ausência no país, o presidente Rajapaksa me disse que nomeou o primeiro-ministro para exercer a função de presidente, de acordo com a Constituição», anunciou Mahinda Yapa Abeywardana em um breve discurso exibido na televisão.

3 de 4 Manifestantes atearam fogo em casa que pertencia a ministro do Sri Lanka em Arachchikattuwa, em 9 de maio de 2022 — Foto: Reuters Manifestantes atearam fogo em casa que pertencia a ministro do Sri Lanka em Arachchikattuwa, em 9 de maio de 2022 — Foto: Reuters

O presidente Gotabaya Rajapaksa fugiu nesta quarta-feira em um avião militar para as Ilhas Maldivas, arquipélago próximo do Sri Lanka no oceano Índico, após a grande pressão provocada pela crise econômica mais grave na história do país .

Logo depois, indignados, manifestantes invadiram na sede do principal canal de televisão público do Sri Lanka, o Rupavahini, e apareceram por alguns minutos no ar. Um homem entrou no estúdio durante uma transmissão ao vivo e pediu que só fossem exibidas notícias relacionadas com os protestos. A transmissão foi interrompida e substituída por um programa gravado.

A Constituição prevê, em caso renúncia do presidente, que o primeiro-ministro assuma o cargo de maneira interina até a eleição, pelo Parlamento, de um deputado para exercer a função de chefe de Estado até o fim do mandato em curso, novembro de 2024.

Crise

4 de 4 O presidente eleito do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, acena para seus eleitores neste domingo (17) — Foto: Stringer/Reuters O presidente eleito do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, acena para seus eleitores neste domingo (17) — Foto: Stringer/Reuters

Rajapaksa é acusado de péssima gestão da economia, o que levou o país a um cenário de caos e uma crise profunda por falta de divisas e tornou impossível financiar as importações de produtos essenciais para a população de 22 milhões de habitantes.

O Sri Lanka está em negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para receber um empréstimo.

Além disso, o país quase esgotou suas reservas de combustível e o governo ordenou o fechamento das administrações não essenciais e das escolas para reduzir os deslocamentos.

