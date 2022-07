Entornointeligente.com /

Los dirigentes de Sri Lanka han impuesto el estado de emergencia en varias ocasiones desde abril, cuando se organizaron protestas contra la gestión de una crisis económica cada vez más profunda y una persistente escasez de productos básicos.

El presi de nte en f un ciones de Sri Lanka , Ranil Wickremesinghe , de cretó a última hora de l domingo el estado de emergencia , en un esfuerzo por evitar nuevo s disturbios en esta nación insu la r en crisis antes de que tenga lugar esta semana un a votación en su Par la mento para elegir un nuevo presi de nte.

Los dirigentes de Sri Lanka han impuesto el estado de emergencia en varias ocasiones de s de abril, cuando se organizaron protestas contra la gestión de un a crisis económica cada vez más prof un da y un a persistente escasez de productos básicos.

«Es conveniente hacerlo en interés de la seguridad pública, la protección del orden público y el mantenimiento de los suministros y servicios esenciales para la vida de la comunidad», decía la notificación.

Wickremesinghe había an un ciado el estado de emergencia la semana pasada, de spués de que el presi de nte Gotabaya Rajapaksa huyera de l país para escapar de un a revuelta popu la r contra su Gobierno, pero no había sido notificado ni publicado oficialmente.

A última hora de l domingo, Wickremesinghe —que juró su cargo el 15 de julio como presi de nte en f un ciones— de c la ró un nuevo estado de emergencia , cuyas disposiciones legales concretas aún no han sido an un ciadas por el Gobierno.

Los anteriores estados de emergencia se han utilizado para desplegar a militares con el fin de arrestar y detener a gente, registrar propiedades privadas y contener las protestas públicas.

La capital comercial de l país, Colombo, permanecía en calma el l un es por la mañana, con tráfico y peatones en la s calles.

Bhavani Fonseka , investigador principal del Centre for Policy Alternatives, dijo que declarar el estado de emergencia se estaba convirtiendo en la respuesta por defecto del Gobierno.

«Ha de mostrado ser ineficaz en el pasado», dijo Fonseka a Reuters.

Rajapaksa huyó a las Maldivas y luego a Singapur la semana pasada después de que cientos de miles de manifestantes antigubernamentales salieran a las calles de Colombo hace una semana y ocuparan su residencia oficial y su oficina.

El Par la mento aceptó la dimisión de Rajapaksa el viernes, y se re un ió un día de spués para iniciar el proceso de elección de un nuevo presi de nte, cuya votación está prevista para el miércoles.

El país, golpeado por una profunda crisis económica, también recibió un cargamento de combustible que llegó para proporcionar cierto alivio en un escenario de escasez paralizante.

Wickremesinghe, seis veces primer ministro y consi de rado aliado de Rajapaksa, es un o de los principales aspirantes a ocupar la presi de ncia de manera permanente, pero los manifestantes también quieren que se vaya, lo que hace prever nuevo s disturbios si resulta elegido.

Sajith Premadasa , lí de r de l principal partido de la oposición, Samagi Jana Ba la wegaya (SJB), es otro de los principales candidatos, j un to con Dul la s A la happeruma , un alto legis la dor de l partido gobernante que fue ministro de com un icación y portavoz de l gabinete.

LINK ORIGINAL: El Mostrador

