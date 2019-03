Sérgio Conceição sobre Corona: “Não sou guionista de novela mexicana” – Desporto – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, abordou a polémica em torno da situação clínica de Corona, dizendo que vai esperar pela opinião do departamento médico. O treinador recusou entrar no que chamou de “novela mexicana” a propósito deste tema, já depois de ter falado na partida deste sábado com o Sp. Braga. Corona Corona “Vamos ver. Está melhor, está bem, próximo do que queremos. O importante é perceber o que o departamento médico vai dizer. A credibilidade do departamento médico do FC Porto é grande, é dos melhores do Mundo. Por vezes, o departamento médico tem uma opinião e acha que não há risco mas o jogador não se sente confortável. Quando as duas opiniões são positivas, aí decide-se se vai para o jogo, banco ou bancada. Não há mais nada a comentar, porque eu não sou guionista de novela mexicana.” Sp. Braga “Vai ser um bom jogo, duas boas equipas, que estão a lutar pelo mesmo objetivo. Lembro-me do jogo do campeonato que talvez tenha sido dos melhores jogos. Estão reunidos todos os ingredientes para um bom espetáculo e que o FC Porto seja o melhor. Nesta fase final há menos espaço para se errar e estamos conscientes disso. É natural que estes jogos ganhem um peso diferente.” Jogo mais difícil até ao final? “Em termos teóricos e pela classificação, é normal que as pessoas pensem isso, mas eu não. Os jogos são diferentes, todos têm a sua história. Somos nós que definimos qual o rumo da história do jogo. Individualmente temos qualidade, coletivamente somos muito fortes, depende do que fizermos. Num plano teórico pode dizer-se isso, mas pode não ser este e ser o jogo com o Boavista por exemplo.”LINK ORIGINAL: Correio da manha

