Sérgio Conceição diz que o FC Porto «é o primeiro alvo a abater»

O treinador da equipa de futebol do FC Porto, Sérgio Conceição, salientou esta terça-feira que o FC Porto «é o primeiro alvo a abater», mas sublinhou a necessidade de todos remarem «para o mesmo lado».

Num jantar de homenagem organizado pela Comissão de Apoio à Recandidatura de Pinto da Costa, o treinador dos dragões salientou a enorme vontade dos adeptos de vencer e de conquistar títulos, tal como a sua.

«Os adeptos são como eu: gostam de ganhar, de festejar títulos. Os adeptos são fundamentais na nossa caminhada. A grande alma do FC Porto são os adeptos. Temos de remar todos para o mesmo lado, sabendo que as dificuldades que vamos ter pela frente vão ser muitas. Somos os detentores do título nacional, da Taça de Portugal, da Supertaça e somos o primeiro alvo a abater» , referiu.

Subscrever Por isso, Sérgio Conceição diz que é importante que «o staff, os jogadores, os diferentes departamentos, a administração e os adeptos tenham noção das dificuldades» que vão ter e «ter a humildade de as enfrentar», pois «só assim se pode ganhar».

No discurso após a homenagem, Sérgio Conceição garantiu ainda que o grupo está preparado para começar a época da melhor forma.

«Estamos preparados para iniciar o campeonato de uma forma forte e dedicada, como fazemos sempre, respeitando sempre o adversário e sabendo que esse respeito e humildade que temos de ter, como disse antes do jogo com o Tondela [Supertaça], é a base para se ter sucesso. Este não fugirá à regra» , salientou ainda.

O treinador do FC Porto recusou em assumir a total responsabilidade do sucesso alcançado pelo clube nos últimos anos, nomeando aquele que sempre considerou como o principal responsável pelos triunfos, o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa.

«Sou apenas mais um elemento, que tento, dentro do que é a minha responsabilidade profissional, dar o meu melhor. Temos um líder há 40 anos que tem feito o seu trabalho de forma ímpar, fantástica, que é o nosso presidente. Esse, sim, é o principal responsável, porque é o líder máximo do clube. E tudo o que está abaixo do nosso presidente, tem que dar o melhor na sua responsabilidade profissional, para consegui o máximo de êxitos para este clube, que é para isso que trabalhamos. Sinto-me um elemento dentro deste grupo que trabalha para ter sucesso. O grande responsável é e será sempre o nosso líder máximo, que é o nosso presidente» , disse ainda.

