SÍRAGON mantiene su sello venezolano

Entornointeligente.com /

Caracas, 27 de septiembre de 2022.- A pocos meses de culminar el 2022, la marca líder del sector tecnológico venezolano, Síragon, le ofrece al mercado nacional una variada oferta de productos electrónicos y electrodomésticos bajo el sello de su propia firma, reforzando el compromiso que ha tenido la empresa desde su fundación, de ofrecer productos de calidad que respondan a las necesidades de sus clientes.

Vale resaltar, que dichos productos cuentan con un eficaz servicio de respaldo posterior a la venta, a través de la empresa SINPEL, encargada del desarrollo e implementación de proyectos orientados a entornos logísticos. Ellos hacen el diagnóstico de los equipos, seguidamente de la revisión para indicar si se encuentran entre los 7 y 15 días de cambio inmediato o, ingresarlos al servicio técnico para el proceso de reparación (esto aplica para las marcas Síragon y Soneview).

Síragon nació con la fabricación de equipos de computación incluso, con el diseño de su All In One , la empresa venezolana fue premiada en los Innovations Consumer Electronics Show (CES) 2012 Awards , en la mención Design and Engineering , galardón que fue entregado en Las Vegas, USA en enero del mismo año.

Con el pasar del tiempo la marca fue añadiendo otras categorías de productos de alta calidad y diseño como neveras, congeladores, aires acondicionados, laptops y sus nuevos Smart TV con certificación de Google y su sistema operativo de ANDROID 11, que van desde las 32″ hasta las 86″ todos con control remoto por voz y, el smartphone Síragon SP-6200; éstos dos últimos productos lanzados recientemente al mercado nacional.

LINK ORIGINAL: MSC Noticias

Entornointeligente.com