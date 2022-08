SQM no para: alcanza utilidades por más de US$ 1.600 millones y fuerte salto en ingresos en el primer semestre

Entornointeligente.com /

La minera SQM reportó utilidades al primer semestre por US$ 1.655,4 millone s, representando un aumento de más del 940% respecto a los US$ 157,8 millones alcanzados en igual período del año pasado. En el segundo trimestre, este ítem alcanzó los US$ 859,3 millones frente a los US$ 89,8 millones anotados en dicho lapso de 2021.

En cuanto a los ingresos para los primeros seis meses, estos totalizaron US$ 4.618,6 millones en los primeros seis meses del año ante los US$ 1.116,5 millones registrados en ese lapso del 2021. Es decir, un aumento del 314%. En el segundo trimestre, esta materia llegó a US$ 2.598,8 millones, marcando un alza de aproximadamente 342%, si se considera los US$ 588 millones alcanzados en ese período de 2021.

Según detalla la firma en su análisis razonado enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la noche de este miércoles, los ingresos por ventas de litio y derivados totalizaron US$ 3.293 millones durante el primer semestre, siendo un aumento del 1.004% respecto a los US$ 298,3 millones de igual período del año pasado.

En el documento, la minera atribuye los resultados positivos en el mercado del litio a precios significativos más altos durante el segundo trimestre de este año en comparación con el primer trimestre de 2022.

«Nuestros precios promedio superaron los US$ 54.000 por tonelada métrica y nuestros volúmenes de producción han crecido de tal manera que nuestras exportaciones desde Chile durante el segundo trimestre alcanzaron volúmenes récord, lo que indica que los volúmenes de ventas durante los siguientes trimestre continuarán aumentando. Ahora creemos que los volúmenes de ventas este año alcanzarán al menos 145 mil toneladas métricas», se señala en el escrito.

En un comunicado, el gerente general de la minera no metálica, Ricardo Ramos, dijo que están «muy satisfechos» con los resultados del primer semestre del año. Estos resultados, dijo, se explican «por las condiciones favorables en los mercados de fertilizantes, yodo y litio y décadas de inversión, trabajo duro, I+D y conocimientos técnicos.

Asimismo, la minera estimó en su reporte que la demanda de litio crecerá al menos un 35% este año en comparación con el año pasado. «Tal como hemos visto en el pasado, una gran cantidad de nuevo suministro de litio fuera de SQM se ha retrasado y ha tardado en entrar en funcionamiento, como resultado, creemos que el equilibrio entre la oferta y la demanda será ajustado y que este entorno de precios altos podría continuar durante el resto del año», se indica.

El ejecutivo apuntó que están cercanos a llegar a las 180 mil toneladas métricas en la capacidad de litio y «no nos detendremos de allí»: «Hoy estamos trabajando para completar una capacidad de carbonato de litio de 210 mil toneladas métricas de producto codiciado, de alta calidad y valor agregado que se producirá en Chile», dijo.

Agregó que siguen comprometidos a reducir el uso de salmuera y agua a través de la tencología y la innovación continua. «Esta nueva capacidad nos permitira´producir productos de litio de alto valor agregado para la producción de más de 5 millones de vehículos eléctricos», detalla.

«Gran socio del gobierno en la alianza con Corfo»

Ramos agregó en el comunicado que durante este tiempo «nos hemos convertido en un gran socio del gobierno en la alianza público-privada con Corfo». «Como resultado de nuestras operaciones, durante la primera mitad del año más de US$ 2.200 millones se destinan a pagos públicos debido a las operaciones de litio», precisó.

En esa línea, el ejecutivo sostuvo que, más que aportes económicos «estamos contentos de haber podido desarrollar el Salar de Atacama de tal manera que nos hemos convertido en un productor de renombre mundial, integrado de productos de litio de valor agregado en Chile que se utilizan directamente en baterías de última generación en todo el mundo, creando valor para las comunidades locales aledañas». «Todo a través de una alianza público-privada exitosa», recalcó.

