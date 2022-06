Entornointeligente.com /

SPTrans diz que 42% da frota de ônibus circulou no horário de pico em SP durante a greve; Justiça determinou 80% Empresa afirma que sindicato não cumpriu o previsto pela Justiça e irá cobrar autuação de multa diária de R$ 50 mil. Motoristas e cobradores não aceitaram proposta de pagamento do reajuste salarial e paralisaram operação. Por g1 SP e TV Globo — São Paulo

14/06/2022 10h02 Atualizado 14/06/2022

1 de 6 Cartaz na Estação de Metrô Anhangabaú informa que o Terminal Bandeira, ao lado, está fechado devido à greve dos motoristas e cobradores de ônibus — Foto: Celso Tavares/g1 Cartaz na Estação de Metrô Anhangabaú informa que o Terminal Bandeira, ao lado, está fechado devido à greve dos motoristas e cobradores de ônibus — Foto: Celso Tavares/g1

Segundo a SPTrans, 42% da frota de ônibus circulou no horário de pico pela cidade de São Paulo durante a greve desta terça-feira (14), índice abaixo dos 80% determinado pela Justiça.

A empresa afirma que irá cobrar a autuação da multa diária, prevista em R$ 50 mil.

A paralisação ocorre após o sindicato rejeitar a proposta de reajuste salarial oferecida pelas empresas do setor.

Por conta da paralisação, a Prefeitura de SP decidiu suspender o rodízio municipal de veículos , que só deve voltar a vigorar na quarta (15).

A circulação de carros nas faixas e corredores de ônibus foi liberada pela CET durante todo o dia.

2 de 6 Terminal Parque Dom Pedro II vazio na manhã desta terça-feira (14) — Foto: Aldieres Batista/TV Globo Terminal Parque Dom Pedro II vazio na manhã desta terça-feira (14) — Foto: Aldieres Batista/TV Globo

Segundo a Prefeitura de SP, todos os ônibus do chamado sistema estrutural estão parados por conta da greve. São 6.469 ônibus, de 13 empresas, que representam 713 linhas, que ligam principalmente as periferias da cidade aos grandes terminais.

De acordo com a SPTrans, os ônibus do sistema local estão circulando. São 5.314 ônibus, 11 empresas, que fazem 487 linhas. São veículos de menor capacidade.

3 de 6 Pessoas em ponto de ônibus na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 14 de junho de 2022. Motoristas e cobradores de ônibus vão fazer nesta terça-feira, 14, uma paralisação por 24 horas. A negociação salarial com o setor patronal começou em março, mas não chegou a um acordo. O pedido de 12,47% de reajuste salarial, referente ao índice do INPC/IBGE, foi aceito, mas só a partir de outubro; o sindicato exige que a proposta pegue a data-base de 1º de maio. — Foto: BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Pessoas em ponto de ônibus na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 14 de junho de 2022. Motoristas e cobradores de ônibus vão fazer nesta terça-feira, 14, uma paralisação por 24 horas. A negociação salarial com o setor patronal começou em março, mas não chegou a um acordo. O pedido de 12,47% de reajuste salarial, referente ao índice do INPC/IBGE, foi aceito, mas só a partir de outubro; o sindicato exige que a proposta pegue a data-base de 1º de maio. — Foto: BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Transtornos

Usuários enfrentam transtornos desde as primeiras horas da manhã. Após trabalhar de madrugada, um grupo de funcionários de um mercado caminharam mais de duas horas para tentar encontrar um ônibus e voltar para casa.

4 de 6 Trabalhadores de mercado na Zona Sul saíram às 3h30 do trabalho e estavam há quase três horas esperando ônibus para voltar para casa — Foto: TV Globo Trabalhadores de mercado na Zona Sul saíram às 3h30 do trabalho e estavam há quase três horas esperando ônibus para voltar para casa — Foto: TV Globo

No segundo dia do emprego, após anos na disputa por vaga, um auxiliar de produção disse à TV Globo que já estava atrasado e temia não conseguir trabalhar.

5 de 6 Passageiro encontra dificuldades para chegar ao trabalho em seu 2º dia como contratado — Foto: Reprodução/TV Globo Passageiro encontra dificuldades para chegar ao trabalho em seu 2º dia como contratado — Foto: Reprodução/TV Globo

O Terminal de Santo Amaro estava vazio, sem veículos. Apenas uma linha, e com veículo menores, atendia os usuários.

O Terminal Grajaú, também na Zona Sul, foi fechado entre 4h e 4h50 após manifestantes utilizarem dois ônibus para interromper o fluxo de veículos.

No Terminal Campo Limpo, 12 linhas estão sendo estendidas até a Vila Sônia, onde os passageiros podem realizar a integração com o Metrô.

As linhas que vão até o Terminal Vila Nova Cachoeirinha estão levando os passageiros até o Metrô Barra Funda.

6 de 6 Garagem de ônibus com todos os veículos estacionados por conta da greve — Foto: Reprodução/TV Globo Garagem de ônibus com todos os veículos estacionados por conta da greve — Foto: Reprodução/TV Globo

Relação de empresas com a operação paralisada em suas garagens:

Santa Brígida (Zona Norte); Gato Preto (Zona Norte); Sambaíba (Zona Norte); Express (Zona Leste); Viação Metrópole (Zona Leste); Ambiental (Zona Leste); Via Sudeste (Zona Sudeste); Campo Belo (Zona Sul); Viação Grajaú (Zona Sul); Gatusa (Zona Sul); KBPX (Zona Sul); MobiBrasil (Zona Sul); Viação Metrópole (Zona Sul); Transppass (Zona Oeste); Gato Preto (Zona Oeste).

Relação das empresas operando normalmente – Grupo Local de Distribuição

Norte Buss (Zona Norte) Spencer (Zona Norte) Transunião (Zona Leste) UPBUS (Zona Leste) Pêssego (Zona Leste) Allibus (Zona Leste) Transunião (Zona Sudeste) MoveBuss (Zona Leste) A2 Transportes (Zona Sul) Transwolff (Zona Sul) Transcap (Zona Oeste) Alfa Rodobus (Zona Oeste)

Tratativas

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SindMotoristas) rejeitou a proposta do sindicato patronal, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss), de aumento de 12,47% a partir de outubro .

A categoria reivindica que o aumento seja retroativo a partir de maio , e também pede que o mesmo reajuste seja aplicado ao vale-refeição e à Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

A decisão pela greve ocorreu após audiência de conciliação entre o sindicato dos motoristas e o sindicato patronal, realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) na tarde desta segunda-feira (13), acabar sem acordo.

De acordo com o TRT, o sindicato precisa cumprir uma decisão liminar que determina a operação de 80% da frota de ônibus nos horários de pico, que vão das 6h às 9h e das 16h às 19h, e pelo menos 60% nos demais horários .

Em caso de descumprimento, haverá multa diária de R$ 50 mil.

O julgamento do dissídio da greve está previsto para ocorrer em reunião mediada pelo TRT na quarta-feira (15), às 15h.

Entretanto, SPUrbanuss (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo) disse que irá encaminhar ao Tribunal Regional do Trabalho um pedido de antecipação do julgamento do dissídio para esta terça (14), para evitar novos transtornos aos passageiros no pico da tarde.

O que dizem os sindicatos e as empresas

O presidente do SindMotoristas, Valmir Santana da Paz, disse, por meio de nota, que a categoria rejeitou a proposta patronal porque o reajuste não repõe as perdas causadas pela inflação.

«A princípio o setor patronal insistiu em oferecer apenas 10% de reajuste, e ainda de modo parcelado. Agora, ofereceram os 12,47%, mas apenas a partir de outubro, o que é inadmissível. Sem o merecido reconhecimento, motoristas, cobradores e profissionais da manutenção cruzarão os braços nesta terça», disse o presidente do sindicato.

Já o sindicato das empresas do setor declarou, também em nota, que «não tem proposta patronal nesse sentido».

«Não houve acordo na reunião de hoje, no TRT. O sindicato patronal, o SPUrbanuss, ofereceu 12,47% de reajuste nos salários e tíquete refeição, a partir de outubro. Eles querem a partir de maio, data-base. Também insistem no PLR e 100% hora extra. Não há proposta patronal nesse sentido. Ficou marcado o julgamento do dissídio para quarta-feira, com o juiz mantendo a liminar já dada à SPTrans de 80% da frota operando nos horários de pico, em caso de paralisação», disse, em nota.

O serviço de ônibus metropolitano gerenciado pela EMTU na Grande São Paulo tem operação normal nesta terça-feira (14).

