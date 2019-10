Séptimo clásico para Exclusivo

Entornointeligente.com /

El campeón nativo Exclusivo resistió el ataque en los metros finales de parte de Justiciero para vencer por el margen mínimo en la edición 56 del clásico Wiso G., durante la octava carrera de la jornada dominical en el hipódromo Camarero.

La prueba, con premio de $49,060 y sobre distancia de milla y cuarto, presentó sólo tres corredores buscando la clasificación para la Copa Confraternidad, que como parte de la Serie Hípica Del Caribe se efectuará el 8 de diciembre en el hipódromo Gulfstream Park, de la Florida.

Al ordenarse la salida, Juan Carlos Díaz, jinete de Exclusivo le quitó intención a su ejemplar para que fuera lo más cómodo posible desde la primera etapa de la carrera. Esa situación llevó a que Justiciero se convirtiera en el temprano puntero, mientras Lluvia De Nieve quedaba último a no más de cuatro cuerpos.

La carrera se mantuvo así hasta que a la altura de los mil metros finales, Exclusivo adelantó para colocarse en la delantera, pero entonces presionado por Justiciero, mientras Lluvia De Nieve continuaba último.

En los 700 metros finales, Exclusivo comenzó a desligarse de Justiciero, lo que éste aprovechó para ubicarse afuera del líder y trataba de acortar la ventaja del eventual ganador que llegó a ser de tres cuerpos al entrar a la recta final.

Fue entonces que tanto Díaz, como Erik Ramírez, sobre Justiciero, trabajaban al máximo a sus ejemplares, lo que llevó a que Exclusivo se viera seriamente amenazado hasta cruzar la meta con el hocico de ventaja sobre su más cercano rival.

Justiciero, en una excelente demostración finalizó segundo seguido por Lluvia De Nieve. Los fraccionales fueron :25.37, :50.16, 1:15.06 y 1:40.05. Exclusivo cronometró 2:07.63 para el recorrido logrando su octava victoria en su novena presentación del año.

Además, esta representa su victoria número 23 en 27 salidas, incluyendo siete triunfos en eventos clásicos.

Por otro lado, en la séptima carrera de la tanda se llevó a cabo la clasificatoria para la Copa Invitacional de Importados, que forma parte también de la Serie Hípica Del Caribe.

El ejemplar Little Paul cerró fuerte desde cerca del paso para dominar al puntero Secret Passage, que dominaba la carrera desde temprano y finalizó en la segunda posición seguido por Beantown Boys.

Suscríbete para recibir en tu email las noticias más importantes de Deportes.

Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.

Error! There was an error processing your request.

Noticias Clave – Deportes Please enter a valid email address. Sign up Manage your lists Desde la cuarta posición completaron el orden Strike Lightning, Going Strong y Rybolt. En esta carrera el favorito Celandine, que defendía su invicto en su sexta salida, sufrió un percance entrando en el cuarto de milla final y no rindió carrera.

Little Paul es propiedad del Dermat Stable y entrenado por José Dan Vélez. Cronometró 2:05.58 para milla y cuarto.

Luego de este resultado, los principales clasificados para la Serie Hípica en representación de Puerto Rico son Papá Candelo y Don Dixie para el Clásico Del Caribe, Decencia para la Copa Dama Del Caribe, Don Rubén para la Copa Velocidad, Exclusivo para la Copa Confraternidad y Little Paul para la Invitacional de Importados.

Resta añadir a la lista los ocupantes de las posiciones segunda y tercera que confirmen su participación, lo que se conocerá en los próximos días.

LINK ORIGINAL: El Vocero

Entornointeligente.com