Spotify sorprende al incluir la función de karaoke en su última actualización

Spotify ha incluido una serie de mejoras y nuevas funciones en la última actualización de la aplicación. Entre las que más han llamado la atención de los usuarios destaca la opción de karaoke.

A través de redes sociales, varios internautas han compartido capturas de pantallas en las que muestran como luce la interface de la nueva característica, que había sido esperada por muchos de ellos.

SPOTIFY TIENE KARAOKE AHORA¿¿¿¿ pic.twitter.com/YAc9mqrSFp

— sqɐᙠ (@othercorronchx) June 27, 2022

Al activar el modo karaoke, la plataforma muestra las letras de las canciones, una función que ya existía, y reproduce la melodía para que los usuarios canten el tema. Asimismo, al finalizar, la aplicación califica la calidad y precisión con la que la canción ha sido interpretada.

Spotify is reportedly rolling out a Karaoke feature, which also gives you a score. pic.twitter.com/Fxyr7IUfE7

— Pop Base (@PopBase) June 27, 2022

