Sportwinkels in zwaar weer door Covid-19

PARAMARIBO – Het water staat de eigenaars van de sportzaken Suri­sports, Topsport en Casa Barata jr. tot aan de lippen. Hoe langer Covid-19 verder om zich heen grijpt en de lockdown voortduurt, hoe dreigender het bestaan van de drie toonaangevende sportzaken in Suriname.

De alarmfase is al bereikt. “Personele lasten en vaste bedrijfskosten drukken zwaar op ons budget en door de verminderde koopkracht zijn we in zwaar weer terecht gekomen.” Tot deze conclusie komen Louis Giskus (Suri­sports) Wim IJzer (Topsport) en Milton Westerborg (Casa Barata jr.) in afzonderlij­ke gesprekken met de Ware Tijd . Het trio timmert al vele jaren aan de weg en steekt niet onder stoelen of banken dat als de crisis nog enkele maanden duurt hun bedrijf omvalt. Dat leidt tot banenverlies voor mensen die langdurig in dienst zijn. Het valt het drietal zwaar om personeel te ontslaan. Echter, er kan geen beroep worden gedaan op een noodfonds of andere compenserende maatregelen, die de noden verlichten.

Westerborg: “Als de ‘tweemetersamenleving’ in stand wordt gehouden, worden er geen sportactiviteiten georganiseerd en dat heeft dan weer tot gevolg dat er geen middelen binnenkomen, sponsors zich terugtrekken en sportwinkels geen recht meer van bestaan hebben. Alle georganiseerde activiteiten liggen plat en verkoopcijfers van recreanten zijn te verwaarlozen”, betoogt Westerborg. “De economische schade is gigantisch en niet te overzien. In het algemeen zijn de beurzen internationaal al in elkaar gestort door de coronacrisis. Het vliegverkeer is lamgelegd en toeristen blijven weg. Ik had nogal wat klanten uit Frans-Guyana en Guyana.”

Volgens Westerborg is de verkoop met ruim 80 procent teruggelopen. De rode draad die loopt door het somber verhaal van het krimpen van de ontvangstzijde is deels het gevolg van Covid-19, maar ook de verminderde koopkracht. “De mensen gaan niet meer SRD 1.000 neertellen voor een Nike. Men gaat de voorkeur geven aan eerste levensbehoeften.” Westerborg beschrijft de situatie als een ernstig dilemma. Eigenlijk zit de oplossing in het geven van toestemming om weer sportactiviteiten te organiseren, maar hij geeft toe dat zolang het virusvraagstuk niet is opgelost, de instructies, gegeven door de autoriteiten, moeten worden nageleefd.

Ook Giskus en IJzer geven hoge prioriteit aan dit punt. Er bestaat bij hen geen twijfel dat de aanpak van het virus bijzondere aandacht verdient. IJzer: “Onder normale omstandigheden is het al zo dat de sportclubs in Suriname een zwakke financiële basis en armslag hebben. Door Covid-19 wordt het moeilijker voor de financiers om door te gaan.” Voor hem is het bijten in de zure appel totdat het virus is verslagen. Giskus: “We kunnen nog hooguit twee maanden doorgaan dan bezwijken de reserves onder de hoogoplopende druk. Het salaris moet je doorbetalen evenals de vaste lasten zoals licht, water en ziekteverzekering. Een enorme vloedgolf van onzekerheid gaat over ons heen komen waarbij ‘iedereen voor zichzelf en God voor ons allen’, drijfveer wordt.”

Giskus staat stil bij de wereldrecessie, waar Suriname niet van bespaard gaat blijven, en denkt dat het land mogelijk terugvalt in de zware tijden van vroeger. Tenzij de banken dispensatie verlenen om af te lossen gaat er faillissement volgen. Wat de toekomst van het voetbal betreft, verkeert hij in een mineurstemming. “Spelers, bestuurders en medewerkers raken gedemotiveerd en zullen zich terugtrekken en zich meer verbinden met hun persoonlijke en huiselijke omstandigheden”, voorspelt de oud-voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond. Hij hoopt dat het goed komt, maar als de zaak slepend wordt, verwacht hij een animo van aflopende aard bij mensen die niet langer bereid zijn zich belangeloos in te zetten voor de sport.

