Sporting volta às vitórias na I Liga em casa do Estoril Praia

O Sporting voltou aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-0 na visita ao Estoril Praia, com golos de Jeremiah St. Juste e Marcus Edwards, em jogo da quinta jornada da prova.

Na Amoreira, o central neerlandês, titular pela primeira vez no campeonato, inaugurou o marcador (13 minutos), antes de o extremo inglês fixar o resultado (21) que recolocou os ‘leões’ no caminho das vitórias, após duas derrotas seguidas, com FC Porto e Desportivo de Chaves.

A segunda vitória no campeonato deixa o Sporting provisoriamente no sexto lugar, com sete pontos, os mesmos do Estoril Praia, sétimo, ambos a oito pontos do líder Benfica, que hoje venceu o Vizela por 2-1.

