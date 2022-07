Sporting vende Sporar ao Panathinaikos

Entornointeligente.com /

Depois da rescisão de Renan, mais um dossier resolvido. O Sporting chegou a um acordo com o Panathinaikos para a venda do passe de Andraz Sporar, por três milhões de euros. Segundo soube o DN, os leões ficam ainda com o direito de receber 10% de uma futura venda do avançado esloveno de 28 anos.

O clube leonino recupera assim parte do investimento feito num jogador que nunca vingou em Alvalade. Contratado em janeiro de 2020 ao Slovan Bratislava, por seis milhões de euros, o internacional da Eslovénia ficou blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, mas, em época e meia fez apenas 11 golos em 38 jogos. Depois foi emprestado ao Sp. Braga (incluído na transferência de Paulinho para Alvalade) e ao Middlesbrourgh.

Sem contar para Rúben Amorim, Sporar deixa assim Alvalade de vez para assinar pelo clube grego até 2027.

