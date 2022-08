Sporting vence Rio Ave com bis de Pedro Gonçalves

Entornointeligente.com /

O Sporting venceu este sábado na receção ao Rio Ave por 3-0, em jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, e conseguiu o primeiro triunfo da nova época, numa partida em que Pedro Gonçalves bisou.

No Estádio José Alvalade, Pedro Gonçalves marcou para os ‘leões’ aos 36 e 75 minutos, somando já três golos no campeonato, enquanto o outro tento foi apontado por Matheus Nunes, aos 67.

Com este triunfo, que se seguiu a um empate na estreia em Braga , o Sporting soma quatro pontos no campeonato e está a dois do Benfica, líder isolado à condição com seis, enquanto o Rio Ave, que voltou este ano ao escalão máximo, ainda não conseguiu pontuar.

Subscrever Ainda antes de o jogo começar, o minuto de silêncio em homenagem a Fernando Chalana transformou-se numa monumental salva de palmas no Estádio José Alvalade, sinal de reconhecimento e admiração pela personalidade e postura do ex-futebolista do Benfica falecido na quarta-feira.

No jogo propriamente dito, o Rio Ave acabou por ser uma presa demasiado fácil para um Sporting, que sem ter feito um jogo brilhante, chegou para a encomenda. Contudo ficou claro que a formação de Alvalade tem de melhorar (muito) no capítulo da decisão e no da finalização, já que terminou o jogo com 20 ocasiões de golo e apenas 6 enquadradas.

Como era esperado, os comandados de Rúben Amorim entraram mais fortes no jogos, a controlar o domínio de bola, mas mostravam alguma dificuldade para encontrar espaços na defesa do Rio Ave, que tinha dificuldades a assumir-se no jogo que chegou ao intervalo sem ter feito um único remate à baliza de Antonio Adán, tendo registado apenas 37% de posse de bola.

Totalmente balanceado para o ataque e sem grandes problemas defensivos, o Sporting viria a fazer o 2-0, aos 67 minutos. Matheus Nunes recebeu a bola de Matheus Reis, e sem soluções para passar a bola rematou de fora da área, a bola saiu muito tensa, não dando qualquer hipótese ao guarda-redes Jhonatan Luiz. O 3-0 chegou aos 75′, com Pedro Gonçalves a bisar na partida após passe de Francisco Trincão.

Já depois do final do encontro, Rúben Amorim revelou na flash interview que Paulinho vai, à semelhança do que aconteceu neste jogo, falhar o encontro frente ao FC Porto, no próximo sábado.

