Sporting vence Benfica e disputa final da Taça com FC Porto

Entornointeligente.com /

A sorte do jogo ficou decidida praticamente na primeira metade, período em que Benfica marcou dois golos nos 13 minutos iniciais, somou erros atrás de erros e foi uma equipa quase sempre desorientada e uma sombra daquela que há menos de duas semanas conquistou a Liga Europeia diante dos alemães do Magdeburgo.

Relacionados desporto. FC Porto vence Madeira SAD e está na final da Taça de Portugal de andebol

desporto. Benfica vence Magdeburgo e conquista Liga Europeia de andebol

O Sporting até fez a ‘guarda de honra’ aos ‘encarnados’ quando estes entraram em campo, pelo já referido triunfo europeu, mas acabou-se aí a simpatia ‘leonina’. Os ‘leões’ entraram determinados e inspirados e, beneficiando também do desnorte benfiquista, depressa tomaram conta do jogo.

Com 15 minutos jogados, o Sporting ganhava por 8-3, devido a uma grande segurança defensiva e à força goleadora dos irmãos Francisco (17 anos) e Martim Costa (19), tendo este, aliás, sido o melhor marcador do encontro, com 11 golos apontados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Quase nada saiu bem ao Benfica praticamente durante toda a primeira parte e tudo correu quase na perfeição ao Sporting, que fez da velocidade dos seus ataques uma das suas principais armas.

O Benfica voltou melhor para a segunda parte e conseguiu aproximar-se do Sporting (19-16), porque, finalmente, a equipa afinou o seu jogo e subiu muito de rendimento, tanto a a atacar como a defender, aqui com um importante contributo do guarda-redes Sergey Hernandez.

O problema para os ‘encarnados’ é que já era tarde, pois o primeiro tempo tinha sido mau de mais e o Sporting, apesar de ter tido uma quebra na segunda metade, conseguiu guardar uma distância de segurança decisiva no marcador.

Martim Costa e Francisco Costa continuaram a causar muitos estragos na defesa do Benfica e a fazer golos que permitiram aos ‘leões’ segurarem a vantagem trazida da primeira parte.

Alexis Borges foi entretanto expulso devido a uma falta sobre Francisco Costa, quando havia 20-16, e o Benfica ficou por isso mais uma vez em inferioridade numérica, uma situação que a equipa de Chema Rodriguez experimentou por 10 vezes neste jogo

Já na ponta final, o Benfica esteve duas vezes à distância de dois golos do velho rival (30-28 e 31-29), mas o Sporting jamais se desuniu, teve cabeça fria e garantiu o apuramento para a final da Taça, no domingo, tendo encontro marcado com o FC Porto, às 18:00, no mesmo recinto.

Jogo no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

Sporting — Benfica, 33-30.

Ao intervalo: 18-11.

Sob arbitragem de Ruben Maia e André Nunes, as equipas alinharam e marcaram:

– Sporting (33): Manuel Gaspar (gr), Josep Folques (4), Francisco Costa (8), Carlos Ruesga (3), Jonas Tidemand (1), Martim Costa (11), Francisco Tavares (3), Jens Schongarth (1), Salvador Salvador (1), Mamadou Cissokho (1), Edmilson Araújo, Natan Diaz, Matevz Skok, Erekle Arsenashvili, Carlos Ruesga, Yassine Belkaid (gr).

Treinador: Ricardo Costa.

– Benfica (30): Sergey Hernández (gr), Demis Grigoras (1), Mahmadou Keita, Ole Rahmel (7), Lazar Kukic (2) Alexis Borges (3), Rogério Moraes (3), Petar Djordjic (6), Jonas Kallman (1), Belone Moreira (4), Luciano Silva e Paulo Moreno (3).

Treinador: Chema Rodríguez.

Assistência: cerca de 1400 espetadores.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com