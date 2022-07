Sporting fecha pré-época com empate

Entornointeligente.com /

O Sporting fechou a pré-temporada com mais um empate (1-1), o quinto em 11 jogos, no embate no Algarve com a equipa mais portuguesa da Premier League, o Wolverhampton de Bruno Lage. A uma semana da estreia oficial na I Liga, a formação orientada por Rúben Amorim teve alguns bons momentos, mas não fez uma grande exibição, mostrando ainda algumas dificuldades sobretudo no ataque, onde Trincão, a contratação mais sonante da época, ainda não está bem integrado.

Com um «onze» mais próximo daquele que, previsivelmente, irá iniciar a época daqui a uma semana em Braga, o Sporting sentiu algumas dificuldades em lidar com o ascendente inicial dos » wolves «, com cinco portugueses de início, mais um no banco. Com as linhas de pressão muito subidas, a equipa de Lage foi dominando a posse de bola, contando depois com os inspirados Neto e Podence (muito assobiado pelos adeptos «leoninos», tal como Moutinho) para fazer estragos no ataque.

Foi durante este domínio inicial que os britânicos chegaram ao golo. Aos 13’, Neto teve espaço na área «leonina» e, antes que pudesse fazer alguma coisa, foi derrubado por Gonçalo Inácio. Penálti indiscutível que Rúben Neves se encarregou de converter em golo, sem quaisquer hipóteses para Israel, o previsível dono da baliza do Sporting nos próximos tempos – Adán vai estar indisponível durante alguns meses.

O Sporting levou algum tempo a equilibrar o jogo. Aos 37’, Trincão demorou algum tempo para rematar após uma boa jogada de Nuno Santos que também passou por Paulinho – o remate bateu em Neves e saiu por cima da baliza. Pouco depois, os «leões» chegaram ao empate, também de penálti. Paulinho sofreu uma falta de Collins na área britânica e, na conversão aos 44’, Pedro Gonçalves fez o empate, confirmando o estatuto de goleador «leonino» na pré-época – marcou seis golos em sete jogos.

Este era um jogo mais a sério, com ambas as equipas a disputarem o resultado com outra intensidade – as duas começam a época daqui a uma semana. E até nas picardias em campo isso se notou – nos primeiros dez minutos da segunda parte houve cinco cartões amarelos.

Os «leões» ainda tiveram algumas aproximações perigosas, com remates de Porro (56’) e Trincão (73’), tal como o Wolverhampton aos 83’ – Hwang atirou para uma baliza vazia e Matheus Reis tirou em cima da linha. Mas subsistiu o empate até ao final. O próximo jogo do Sporting já irá valer pontos.

Sporting jogou de início com : Israel, Inácio, Coates, Matheus Reis, Porro, Nuno Santos, Morita, Matheus Nunes, Trincão, Pedro Gonçalves e Paulinho.

Jogaram ainda : Edwards, Esgaio, Rochinha e Fatawu.

LINK ORIGINAL: Publico

