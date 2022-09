Sporting entra na Champions a ganhar

Entornointeligente.com /

Foi um plano perfeito e executado na perfeição. O Sporting entrou a ganhar na Liga dos Campeões e, de caminho, fez história, triunfando sobre o Eintracht Frankfurt por 0-3, em jogo a contar para o grupo D, a primeira vitória dos «leões» em solo alemão da sua história.

No campo do actual detentor da Liga Europa, o Sporting foi de uma grande competência a cumprir o plano desenhado e anunciado por Rúben Amorim, o de ter a posse de bola e não deixar que o jogo se partisse. E, em vez de ser um jogo de correria, mais adequado ao estilo alemão, foi um jogo de paciência que Amorim preconizou.

E, depois de uma primeira parte em que o Sporting teve mais bola, maior circulação e mais paciência (só sofreu por erros próprios não forçados), o segundo tempo foi a altura em que o «leão» foi mortal. Aos 65’, Morita teve espaço no flanco, entrou na área e fez o cruzamento para Marcus Edwards. O britânico, com uma calma olímpica, esperou pelo momento certo para definir a trajectória e fazer o primeiro.

Edwards já estava a ser um dos melhores do Sporting em campo, ele que tinha estado num lance de penálti assinalado aos 12’ (e justamente revertido pelo árbitro após rever as imagens), para além de ter estado na melhor oportunidade dos «leões» na primeira parte – um remate aos 35’ que Trapp defendeu. E, logo depois de ter marcado o golo, foi dele a assistência para o 0-2 aos 67’.

Num contra-ataque rápido iniciado por Antonio Adán, a bola chega ao jovem britânico já dentro da área e ele, com a mesma calma com que tinha marcado, esperou pela chegada de Francisco Trincão. O ex-Barcelona recebeu, passou por um adversário e fez o segundo dos «leões» em Frankfurt.

A formação germânica já parecia com dificuldades em reentrar no jogo, mas ficou de braços completamente caídos aos 83’. Pedro Porro ganhou uma bola no flanco direito e arrancou por ali fora, ao mesmo tempo que, no lado contrário, Nuno Santos (que entrara pouco tempo antes) avançada para a área. A bola saiu longa dos pés do espanhol e o extremo português foi certeiro para o 0-3.

