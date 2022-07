Sport Boys: La Misilera del fútbol peruano cumple hoy 95 años de gloria

Entornointeligente.com /

Sport Boys Association, conocido como Sport Boys del Callao, o simplemente el Boys fue fundado el 28 de julio de 1927 por un grupo de entusiastas alumnos del Colegio Maristas del Callao, cuyas edades fluctuaban entre los 11 y 15 años El nombre del club, decidido por unanimidad, fue Sport Boys Association que fue derivado de un club de natación de la época llamado «Old Boys». El original color de su camiseta les hizo ganarse el apelativo de «Los Rosados» aunque también se ganaron el apelativo de Porteños por nacer en el primer puerto del Perú. Muchos años después, esta relación entre el puerto, el mar, el fútbol y los goles les darían otro sobrenombre más: «La Misilera». El equipo participó en la Liga Provincial de Lima y Callao desde 1929 hasta 1932 (Campeón de Tercera 1930, Segunda 1931 y subcampeón de la División Intermedia 1932) consiguiendo ascender a la primera categoría del fútbol nacional, llamada División de Honor. En su tercer año de militancia en la Primera División, en el torneo de 1935, logró su primer título, de forma invicta. Totalizó 12 puntos y ‘Campolo’ Alcalde se consagró como el goleador del torneo con cinco anotaciones. Ballet en los Juegos Olímpicos En 1936 no se disputó el campeonato de fútbol nacional por dar prioridad a la preparación de la selección para las Olimpiadas de Berlín 1936. Sin embargo la racha del cuadro porteño no fue cortada pues aquí, en ese lapso, el Sport Boys escribió otra página de gloria . El periodismo clamó por un choque contra la preselección que se alistaba a intervenir en los Olimpiada de Berlín y la Federación Peruana de Fútbol cedió ante la presión. Ahí estaban los mejores de Alianza y ‘U’, sin embargo el Boys les ganó 3-1 y luego de pasar por una serie de pruebas de suficiencia, a pedido y clamor de la crítica y la afición, la FPF decidió incorporar a los once titulares rosados al equipo olímpico. Durante la participación en los Juegos Olímpicos, Perú ganó a la selección de Finlandia por un marcador bastante abultado (7-3) y tenía que enfrentar en los cuartos de final a Austria, el país natal de Adolfo Hitler. Luego de ir perdiendo 2-0, en el segundo tiempo los peruanos igualaron el marcador, derrotando a los austriacos por 4-2 en tiempo suplementario. Al día siguiente, la FIFA – que por entonces resolvía los reclamos sobre el torneo olímpico de fútbol – decidió que debía volverse a jugar el partido. El presidente peruano Óscar R. Benavides decidió que toda la delegación, en señal de protesta, regresaba al país. Así culminó la primera participación peruana en unos Juegos Olímpicos. Nueva coronas Luego de las Olimpiadas de Berlín, se reanudaron los campeonatos de fútbol y el Sport Boys volvió a proclamarse campeón invicto del torneo de 1937. Además de practicar un fútbol eminentemente creativo y efectivo, deleitaban a las tribunas con toques armoniosos y preciosistas. De allí su denominación de Academia Porteña. Totalizó 25 puntos, escoltado por Alianza Lima con 21. La tercera corona de su brillante historial la conquistó el Boys en el campeonato de 1942, al totalizar 14 puntos – uno más que Municipal – luego de una campaña en la que sólo cedió 4 puntos. Destacaba el arquero Víctor Marchena (jugador que continuó en el Boys desde la década de 1930 y además el único jugador rosado en obtener tres campeonatos). Primer campeón profesiona l En la década de 1950, la delantera del Sport Boys era temible. Este año el ataque estaba integrado por Drago, Barbadillo, Valeriano y los hermanos Pedro y Guillermo Valdivieso, simplemente era una aplanadora. El equipo, dirigido por Alfonso Huapaya, solamente pensaba en anotar goles. De ahí la gran producción del Campeonato de 1951, en que el Boys se clasificó como el primer campeón profesional peruano, anotando nada menos que 63 goles en 18 partidos, que promediaban más de tres goles por partido. Todos los integrantes de ese gran ataque, llegaron a jugar por las selecciones peruanas que se formaron en la parte final de la década del 1940 y comienzos de la década de 1950. El título lo consiguieron en la última fecha tras vencer al Municipal con quien habían llegado a este partido empatados con 36 puntos. Sport Boys se impuso por 3-2 con tres goles de Valeriano López que en esa temporada encabezó la tabla de goleadores con 31 anotaciones. El Campeonato de 1958 fue conquistado por los rosados del puerto al vencer 1-0 en el último minuto del encuentro final contra sus vecinos del Atlético Chalaco, que era el tradicional rival con quien disputaba el Clásico Porteño. Pasaron 26 largos años para que el título llegue nuevamente al Callao. El gran conductor fue el otrora técnico Marcos Calderón Medrano. El estratega porteño, después de 26 años de haber conquistado su primer título con el Sport Boys en 1958 se volvió a dar el gusto. Pero a diferencia de ayer, que hacía sus pininos como entrenador, en esta oportunidad ya era consagrado. La campaña del equipo en 1984, sintetizada en cifras fue la siguiente: 35 puntos con 12 partidos ganados (8 de local y 4 de visitante) 9 partidos empatados (4 de local y 5 de visitante) y solamente 4 partidos perdidos (uno de local y tres como visitante). Su ataque, que convirtió 34 anotaciones en total, tuvo como goleador a Johnny Watson con 10 tantos. Su meta solamente soportó 15 anotaciones y el ‘Chacal’ Herrera fue el arquero menos batido del torneo. El primer descenso Los años 1980 no fueron años muy buenos para el club (salvo el campeonato obtenido en 1984), pues se estaba pasando por una fuerte crisis económica y una larga sequía de títulos. En 1987 por primera vez perdió la categoría. Es así , tras un primer intento fallido en 1988, el siguiente año Sport Boys realiza una gran campaña en la Segunda División 1989 que lo corona como Campeón. En aquel equipo destacaban Jaime Duarte, Ramón Anchissi y el brasileño Carlos Henrique Paris y estaba dirigido por «Sabino» Bártoli. En 1990 los rosados jugaron el torneo Descentralizado (Primera División). Para ese año contrató al brasileño Cláudio Adão (que se consagró como el goleador de la temporada con 31 goles) y a su compatriota Marquinho, siendo grandes figuras del equipo que consiguió clasificar a la Copa Libertadores. Los siguientes años Boys alternó buenas y malas campañas. Buenas como la de 1998 en la que fue protagonista todo el año, acabando primero en la tabla general, pero sin obtener algún título por cuestiones reglamentarias. Y malas como la de 1994, donde llegó a correr el riesgo de perder la categoría hasta poco antes de finalizar el campeonato. En el 2000 comenzó regular para el club, en el Torneo Apertura del año 2000 consiguió un segundo puesto y con ello logró volver a participar en la Copa Libertadores después de 11 años. El 2008 comenzó con muchos problemas económicos, que los llevó nuevamente a sufrir un descenso. En marzo de 2009, el 17 de octubre, logró el título de la Segunda División tras vencer en la última fecha a Cobresol por 3-2 consiguiendo su regreso a Primera División. Sport Boys vuelve de descender a Segunda División tras tres años en la máxima categoría. El equipo dirigido por Jorge Espejo perdió ante Universidad César Vallejo y con ello se despidió de la máxima categoría del fútbol peruano. El martes 31 de octubre del 2012 quedará en la historia del equipo rosado como el día que descendieron por tercera vez. Sport Boys ha acumulado una seguidilla de años sin glorias. Los hinchas rosados tuvieron que esperar hasta el 2018 para ver a su equipo volver a la Primera División. En el 2017, para afrontar la Segunda el club contrató como entrenador a Mario Viera y se reforzó con jugadores de experiencia como Johan Fano y Johnnier Montaño. Boys había igualado en puntaje al César Vallejo en la tabla acumulada con el que jugó un partido de desempate que terminó igualado 1-1 y en definición por penales Boys ganó 4-2 obteniendo el título y el retorno a la Primera División. En el 2021 el club hizo una de las mejores campañas en los últimos años al lograr la clasificación a la Copa Sudamericana 2022, retornando a un torneo internacional luego de 20 años de ausencia. ¡TÚ Y YO TENEMOS UNA CITA ESTA NOCHE! ?? Celebremos juntos nuestros 95 años con un programa lleno de anécdotas, recuerdos e historias de nuestro amado Sport Boys ?? ??? 27/7 ?? 11:15 p.m. ?? Transmisión vía Facebook y YouTube. #VamosBoys #95AñosDeGloriaEHistoria pic.twitter.com/IAdBznWrOT

— Club Sport Boys (@sportboys) July 28, 2022 (FIN) JSO Publicado: 28/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com