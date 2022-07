Spider Webb (1944-2022), o tatuador que lutou para fazer do seu ofício uma arte

Entornointeligente.com /

Para Spider Webb, uma tatuagem não era uma simples mancha de tinta no corpo. Era uma forma de expressão artística, cujo significado ia além do desenho em si: muitas vezes era até o acto performativo que mais lhe interessava, como quando inscreveu a letra X em 999 pessoas e um X de maiores dimensões, formado por 1000 mais pequenos, na perna da milésima pessoa. «Esta é a maior tatuagem alguma vez feita na história», viria a orgulhar-se. Ou quando pediu a dez pessoas que escolhessem um sítio do corpo para tatuar as horas exactas que o seu relógio marcava. Nascido Joseph O’Sullivan, o tatuador morreu no dia 2 de Julho, aos 78 anos, na sua casa em Nova Iorque, de doença pulmonar obstrutiva crónica.

