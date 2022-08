Spider-Man: No Way Home publicó póster de su versión extendida

Entornointeligente.com /

Spider-Man: No Way Home regresa a los cines con una versión extendida que incluirá escenas inéditas que no formaron parte del corte final de la película. El reestreno tendrá lugar en diversos cines del mundo el próximo mes de septiembre.

Para aumentar la expectativa en torno a esta nueva versión de la película, Marvel Studios recurrió a las redes sociales para compartir un nuevo y revelador póster oficial, donde no escatiman en secretos y aparecen casi todos los personajes.

El póster no solo muestra al ya confirmado trío de héroes arácnidos (Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire), sino que también muestra a personajes que hacen algunos cameos, tales como Matt Murdock (Charlie Cox).

«Termina tu verano con #SpiderManNoWayHome – ¡De regreso a los cines con más cosas divertidas el 2 de septiembre! Entradas a la venta mañana», escribió la cuenta oficial de la película en Twitter.

Finish your summer with #SpiderManNoWayHome – back in movie theaters with more fun stuff on September 2! Tickets on sale tomorrow. pic.twitter.com/BrvjukdOt5

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) August 22, 2022

Cabe señalar que Spider-Man: No Way Home se convirtió en la película más taquillera del 2021. Dirigida por Jon Watts, el elenco lo completan actores como Zendaya en la piel de MJ, Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Jon Favreau como Happy, Jacob Batalon como Ned, Marisa Tomei como Tía May.

Asimismo, villanos de la saga Spider-Man también regresan en la película. Alfred Molina como Dr. Octopus, Willem Defoe como Duende Verde, Jamie Foxx como Electro, Rhys Ifans como el Lagarto y Thomas Haden Church como el hombre de arena.

2001

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com