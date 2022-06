«Spider-Man No Way Home» estrenará versión extendida en septiembre

Entornointeligente.com /

Los responsables de la cinta «Spider-Man: No Way Home» informaron que la película se estrenará en cines nuevamente, el próximo 02 de septiembre, con una versión extendida.

El anuncio, divulgado en las redes sociales del filme, detalló que la nueva entrega se titulará «Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version».

Según la información, el reestreno de la película, protagonizada por Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield; está confirmado solamente, por el momento, en Estados Unidos y Canadá, sin embargo, se espera que la proyección se extienda a otros países.

La cinta se unirá a la lista de estrenos de Marvel para este 2022, la cual incluye «Thor: Love and Thunder» (08 de julio) y «Black Panther: Wakanda Forever» (11 de noviembre).

Cabe recordar que «Spider-Man: No Way Home», dirigida por Jon Watts, recaudó unos 2 mil millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió en la sexta película más taquillera de la historia y la película más vendida desde el inicio de la pandemia.

