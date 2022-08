SPB: Resultados de ayer y juegos para este viernes

Entornointeligente.com /

Continúa la emoción de la temporada 2022 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), para deleite de todos los fanáticos del básquet nacional.

Presentamos a continuación los resultados correspondientes a los encuentros disputados este jueves, 04 de agosto, en la etapa regular:

Conferencia Occidental:

Guaros de Lara 96 ※ 64 Gaiteros del Zulia. Conferencia Oriental:

Guaiqueríes de Margarita 66 ※ 64 Cocodrilos de Caracas.

Juegos para este viernes, 05 de agosto:

Conferencia Occidental:

Guaros de Lara vs Gaiteros del Zulia (Barquisimeto ※ 6:00 pm). Piratas de La Guaira vs Trotamundos de Carabobo (La Guaira ※ 6:45 pm). Broncos de Caracas vs Llaneros de Guárico (Caracas ※ 7:00 pm). Conferencia Oriental:

Gigantes de Guayana vs Taurinos de Aragua (Ciudad Guayana ※ 7:00 pm). Marinos de Anzoátegui vs Cocodrilos de Caracas (Puerto La Cruz ※ 7:00 pm).

