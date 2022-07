SPB: Resultados de ayer y juegos para este martes

Entornointeligente.com /

Continúa la emoción de la temporada 2022 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), para deleite de todos los fanáticos del básquet nacional.

Presentamos a continuación los resultados correspondientes a los encuentros disputados este lunes, 18 de julio, en la etapa regular:

Conferencia Oriental:

Supersónicos de Miranda vs Cocodrilos de Caracas (Juego suspendido). Cangrejeros de Monagas 102 ※ 92 Marinos de Anzoátegui. Conferencia Occidental:

Héroes de Falcón 83 ※ 69 Toros de Aragua.

Juegos para este martes, 19 de julio:

Conferencia Occidental:

Brillantes del Zulia vs Gaiteros del Zulia (Maracaibo ※ 6:30 pm). Piratas de La Guaira vs Broncos de Caracas (Caracas ※ 7:00 pm). Héroes de Falcón vs Centauros de Portuguesa (Punto Fijo ※ 7:00 pm). Conferencia Oriental:

Supersónicos de Miranda vs Cocodrilos de Caracas (Caracas – 6:00 pm). Reprogramado. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Superliga Profesional de Baloncesto (@spbven)

