SPB: La FVB no respeta los reglamentos de la liga

Víctor A. Rodríguez | LA PRENSA DE LARA.- Una novela se ha iniciado en el entorno del baloncesto venezolano luego de las ventanas clasificatorias rumbo al Mundial 2023 y antes del inicio de la AmeriCup. Jugadores de selección nacional junto con la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) han estado en desacuerdo con los lineamientos planteados por el alto mando de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) , quienes alegan que desde la FVB quieren pasar por encima de ellos irrespetando los acuerdos.

Luego de que Venezuela venciera (76-72) a República Dominicana el pasado lunes en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, los jugadores fueron a integrarse a sus respectivos clubes para seguir con la temporada de la SPB, pero se toparon con que no podían jugar.

Ante ello, algunos jugadores armaron el escándalo en las redes sociales junto con el presidente de la FVB Hanthony Coello quienes alegaban que no les podían quitar el derecho al trabajo. Circularon innumerables declaraciones en redes sociales y en televisión nacional, unos con un fuerte tono y hasta llegaron a haber ofensas de por medio.

«Antes de iniciar el torneo, la Junta Directiva que planteó el calendario junto con la Federación, todos sabían que desde las ventanas FIBA, hasta el término de la AmeriCup de Brasil, los equipos no iban a contar con los jugadores ‘élite’ (pertenecientes a la selección) por un mes, todos estuvieron de acuerdo. Nosotros no sabíamos de el equipo B que iría a la AmeriCup, la Federación quiere pasar por encima de la Superliga y al parecer los jugadores no estaban al tanto de este acuerdo», expresó el presidente de la SPB José Enrique Guerrero en rueda de prensa.

La medida fue tomada por la SPB para mantener el equilibrio y la igualdad de condiciones de todo el torneo, pero al parecer la FVB no participó una segunda convocatoria y menos les comunicó a los jugadores que no podrían jugar con sus clubes por poco menos de un mes cuando terminaran los compromisos internacionales.

El vicepresidente de la SPB, Juan Carlos Cuenca se apoyó en los reglamentos de la FIBA que dicen que cada liga nacional es libre de imponer sus reglamentos internos y la labor de la Federación es trabajar de la mano para elegir a jugadores que representen el país en competencias internacionales.

«Es una falta grave que se impongan los intereses particulares para manejar una selección. La FVB realizó una convocatoria oculta sin informar a los clubes. Los dueños somos nosotros, somos los que aportamos el dinero y gran parte de nuestro patrimonio está invertido aquí», destacó Cuenca.

Consecuencias La Comisión Técnica estará evaluando el juego de Gladiadores de Anzoátegui ante Cocodrilos de Caracas ya que Michael Carrera y Gregory Vargas disputaron el encuentro luego de toda la polémica que se levantó en redes sociales.

También evaluarán las ofensa de Carrera hacia Guerrero post partido en el gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz y traerá sanciones severas.

Seguirán cobrando «Nadie les está violando el derecho al trabajo, se acordó que los jugadores iban a seguir cobrando. Michael Carrera seguirá cobrando sus 25 mil dólares más bonos y Gregory Vargas seguirá cobrando sus 23 mil dólares más bono. Si tanto les duele la camiseta como dijeron, deberían estar en Brasil representándola», dijo sin tapujos el vicepresidente de la FVB Juan Carlos Cuenca tras las constantes declaraciones de ambos jugadores el día de ayer.

Los jugadores de la selección nacional se iban a perder alrededor de un mes de acción con sus clubes pero todos tenían garantizados sus pagos según informaron los directivos en la rueda de prensa.

Por su parte Alinson Chacón, también vicepresidente de la competición, aseguró estar molesto por las declaraciones del presidente de la FVB Hanthony Coello.

«Quieren empañar el esfuerzo que venimos haciendo porque este proyecto estaba pautado para comenzar el año siguiente y por apoyar a la selección lo levantamos en solo meses», informó Chacón.

