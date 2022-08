Spaventa in Spagna il vaiolo delle scimmie

Entornointeligente.com /

MADRID:- Sono già più di cinquemila in Spagna i casi di malati con il vaiolo delle scimmie con una crescita di più di 500 nell’ultima settimana. Sono questi i dati emessi dalla Rete Nazionale di Vigilanza Epidemiologica (RENAVE) che ne ha dettagliato la provenienza: Madrid 1.817, Catalogna 1.636, Andalucía 632, Comunità di Valencia 311, Paese Basco 153, Canarie 126, Baleari 134, Aragona 50, Galizia 78, Asturie 49, Castilla y León 48, Castilla-La Mancha 40, Murcia 31, Extremadura 21, Cantabria 19, Navarra 13, e la Rioja 4.

Sembrerebbe comunque che la via di trasmissione sia soprattutto quella sessuale e che in Spagna la percentuale di malati può essere considerata ancora bassa e senza gravi conseguenze. Nonostante ciò, secondo gli esperti bisognerà monitorare con attenzione la sua diffusione per evitare che colpisca la fetta di popolazione più debole: donne in stato interessante, bambini e in generale le persone immunodepresse. Al momento non esistono casi tra gli animali domestici.

Per limitare il contagio è molto importante l’identificazione rapida della malattia, l’isolamento e la mappatura dei contatti.

Dal punto di vista farmacologico si consiglia il vaccino che permetterebbe diminuire i casi di trasmissione ed evitare mutazioni che potrebbero diventare più contagiose e pericolose.

Redazione Madrid

