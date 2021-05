SpaceX logra aterrizar con éxito el prototipo de su cohete Starship tras cuatro fracasos consecutivos (VIDEO)

Entornointeligente.com / Publicado: 6 may 2021 02:10 GMT

El prototipo del cohete Starship de SpaceX ha logrado aterrizar con éxito durante una prueba de vuelo, realizada este miércoles en Boca Chica (Texas), tras cuatro intentos fallidos consecutivos desde el pasado diciembre, que terminaron en explosiones.

La nave espacial, denominada ‘SN15’, alcanzó una altitud de unos 10 kilómetros y realizó una serie de maniobras de vuelo, según mostró una transmisión en directo.

Sin embargo, poco después del aterrizaje un pequeño incendio envolvió la base del cohete, de 50 metros. John Insprucker, ingeniero principal de integración de la empresa, detalló que esto “no es inusual con el combustible de metano” utilizado por la nave, y agregó que los especialistas todavía están resolviendo problemas de diseño, recoge AFP.

“¡Aterrizaje de la nave nominal!”, publicó en su cuenta de Twitter Elon Musk, fundador y director ejecutivo de SpaceX.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com