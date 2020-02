Entornointeligente.com /

ou cadastre-se grátis fale com a globo grupo globo sair da conta SP tem esquenta para o carnaval neste fim de semana; veja agenda Folia começa oficialmente em fevereiro, mas festas e ensaios já agitam a cidade. 796 desfiles se cadastraram até o momento para este ano na capital. Por G1 SP e TV Globo — São Paulo

07/02/2020 06h00 Atualizado 2020-02-07T09:37:38.224Z

Tiago Abravanel (direita) no trio do bloco Gambiarra, na Avenida Faria Lima — Foto: Reprodução/Instagram

A cidade de São Paulo terá, neste final de semana, festas e ensaios de blocos enquanto o carnaval não começa oficialmente . O esquenta para a folia acontece a partir desta sexta-feira (7). Veja a programação abaixo.

A Prefeitura de São Paulo prevê número recorde de blocos de rua e também de público no carnaval 2020. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, o evento deve atrair 15 milhões de pessoas e movimentar R$ 2,6 bilhões na cidade a partir do dia 15 de fevereiro, no pré-carnaval.

Que dia cai o carnaval em 2020? Veja as datas! Por que a data do carnaval muda? Descubra como ela é calculada Carnaval é feriado? Tire dúvidas Veja a programação dos blocos de rua Blocos criam comissão feminina contra assédio

A pasta disse ao G1 que serão 796 blocos em 861 desfiles neste carnaval. No entanto, a lista oficial dos blocos ainda não foi divulgada, apenas os percursos foram publicados no Diário Oficial . Se a estimativa for confirmada, a capital paulista ganha neste ano 332 novos blocos de rua autorizados pela administração municipal, alta de 71,5% em relação ao ano passado, que teve 464 blocos em 490 desfiles.

Veja agenda de eventos deste fim de semana:

Sexta-feira 07/02

Aniversário Confraria do Pasmado

Local – Casa Natura Musical

Horário – 20h30

Valor – A partir de R$25 Pré-Carnaval – Bloco Unidos do Swing

Local – Casa do Baixo Augusta

horário – 22h

Valor – A partir de R$15 Bloco Hermes e Renato

Local – Jai Club

horário – 22h30

Valor – A partir de R$25 Esquenta do bloco Gambiarra com Aretuza Lovi

Local – Áudio

Horário – 23h00

Valor – A partir de R$20 Festa Dada CarnaVRAU

Local: Espaço Desmanche – Rua Augusta 765, 01305-100 São Paulo

Horário: 22h00

Valor: R$ 25 K-Lovers Especial BTS

Local: Beco Club – Rua Augusta 609 – Bela Vista

Horário: 23h00

Valor: R$60 Xtrio Party – Bailão De Carnaval No Antigo 360

Local: Av. Nossa senhora do Ó, 2075(antigo 360)

Horário: 22h00

Valor: R$15,00 Canja do Vai Quem Qué no Armazém do Campo

Local: Alameda Eduardo Prado, 499 Campos Elíseos

Horário: 19:30

Valor: Grátis Esquenta de Carnaval – Bloco Pinga Ni Mim

Local: Villa Country -Av Francisco Matarazzo, 774,

Horário: 20h00

Valor: A partir de R$40,00

Sábado 08/02

Bloco Na Base do Amor

Local – Rua Maestro Elias Lobo, 923

Horário – 12h

Valor – Grátis Esquenta do Bloco Passaram a Mão na Pompeia

Local – Rua Ministro Ferreira Alves, 203

Horário – 13h

Valor – A partir de R$30 Embarxador convida Samba do Sol

Local – R. Emb. João Neves da Fontoura, 306 – Santana

Horário – 13h

Valor – Grátis Ensaio Ilú Obá de Min

Local – R. Miguel Nelson Bechara, 316 – Limao

Horário – 14h

Valor – Grátis Bloco Explode Coração: Enxame

Local – Rua Jaceguai, 520 – Bixiga

Horário – 15h

Valor – A partir de R$45 Saia de Chita e Bloco Manada

Local – Casa Natura Musical

Horário – 20h30

Valor – A partir de R$15 Esquenta do Meu Santo É Pop

Local – Av. Francisco Matarazzo, 764 – Água Branca

Horário – 21h

Valor – A partir de R$15 Ensaio do Monobloco 2.0

Local – Av. Francisco Matarazzo, 694

Horário – 22h

Valor – A partir de R$30 Pré-Carnaval da Tu Vens

Local – R. Luís Murat, 370 – Pinheiros

Horário – 22h

Valor – A partir de R$20 Siga Bem Caminhoneira

Local – R. Treze de Maio, 830

Horário – 23h

Valor – A partir de R$15 BATEKOO SP Pré Carnaval Com Urias, Samba de Dandara

Local: Próximo ao metrô Armênia

Horário: 23h

Valor: R$25 Esquenta do Bloco Meu Santo é Pop – Glitter no Cy e Gritaria

Local: Avenida Francisco Matarazzo, 764, Barra Funda

Horário: 21h00

Valor: R$15,00 Carnapupa – Bloquinho de Carnaval Inclusivo

Local: Câmara Municipal de São Paulo

Horário: 13h30

Valor: Grátis Noche das Mascaras Carnaval Dembow Club

Local: Novo Limoeiro – Av. Guilherme Cotching, 586

Horário: 22h00

Valor: 25,00 Bloco Hideout – Pré Carnaval

Local: Hideout Burger e Beer – Rua Diana, 86, Perdizes

Horário: 14h

Valor: R$ 25,00 Next Station

Local: Estação Marquês – Eventos – Av. Marques de São Vicente 412, Barra Funda

Horário: 23h00

Valor: R$ 70,00 Carnaval SAS Brasil 2020

Local: Rua Fradique Coutinho, 1921, Pinheiros, São Paulo

Horário: 14h00

Valor: R$ 30,00 Tenda De Carnaval

Local: Rua Gustav Willi Borghoff, Barra Funda, São Paulo

Horário: 01h00

Valor: R$ 90,00 Pré Carnaval Acenda o Farol com Tim Maia da Paulista

Local: Jai Club – Rua Vergueiro, 2676 – Vila Mariana, 04102-000 São Paulo

Horário: 22h30

Valor: R$25 BAILE DO RISCA FADA – Pré Carnaval

Local: Fenda Bar e Restaurante – Rua Capote Valente, 313, 05402-000 São Paulo

Horário: 15h

Valor: R$ 10,00 Bloco: Localiza aí BB no Centro Cultural da Diversidade

Local: Centro Cultural da Diversidade – Rua Lopes Neto, 206

Horário:15h

Valor: Grátis F.B.P X – Pré Carnaval

Local: Kiss And Fly – Avenida Luiz Dumont Villares, 655, 02085-100 São Paulo

Horário: 23h45

Valor: Masculino: R$ 60,00 Festival CarnaUOL 2020

Local: Jockey Club De São Paulo – Av. Lineu de Paula Machado, 1263

Horário: 12:00

Valor: A partir de R$ 35,00 + Taxas

Domingo 09/02

Acadêmicos do Baixo Augusta + Mariana Aydar (Bloco Forrozin) e Tata Aeroplano

Horário: A partir das 14h

Local: Superlounge – Rua da Figueira, 450 – Brás – São Paulo

Valor: Grátis (sujeito a lotação) Roda Carioca + Bloco Filhas da Lua e convidados

Local: Praça Victor Civita – Rua Sumidouro, 580

Horário: 13h

Valor: Grátis Ensaio Bloco da Ursal

Local – Rua Lavradio, 561 – Barra Funda

Horário – 14h

Valor – Grátis Ensaio Bloco Pagu

Local – Rua Jaceguai, 520 – Bixiga

Horário – 14h

Valor – A partir de R$15 Ensaio do Bloco Forrozin e dos Acadêmicos do Baixo Augusta

Local – Rua da Figueira, 450, Centro

Horário – 14h

Valor – Grátis Pardieiro e Bloco Lua Vai

Local – Av. Francisco Matarazzo, 2000 – Água Branca

Horário – 15h

Valor – A partir de R$10 Bloco Bagaceira

Local – R. Treze de Maio, 830 – Bela Vista

Horário – 17h

Valor – A partir de R$10 Refestança: Ritaleena convida Filhos de Gil

Local – Casa Natura Musical

Horário – 17h30

Valor – A partir de R$25 Ensaio Bloco João Capota na Alves

Local – R. Treze de Maio, 825 – Bela Vista

Horário – 20h

Valor – A partir de R$10 Domingo de Pilantragi na VOID

Local: Void General Store SP – Rua Martim Carrasco, 56, 05426-030 São Paulo

Horário: 16h

Valor: Grátis MASP LGBT – Esquenta Carnaval

Local: MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand · São Paulo

Horário: 14h

Valor: R$ 10

Estratégias para não cair no golpe do cartão no carnaval de São Paulo

