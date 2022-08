Sp. Braga vence Famalicão com bis do avançado Banza

Entornointeligente.com /

O Sporting de Braga venceu esta sexta-feira por 3-0 na deslocação ao terreno do Famalicão, no jogo de abertura da segunda jornada da I Liga, com um bis do avançado Simon Banza.

Relacionados i liga. Sporting deixa fugir três vantagens e sai de Braga só com um ponto

A jogar fora, o Sporting de Braga adiantou-se no marcador com um golo do defesa Sequeira, aos 13 minutos, com o avançado franco-congolês Banza, que já tinha marcado na primeira jornada frente ao Sporting, a bisar na partida, aos 18 e 79, frente à equipa que representou na época passada.

O Sporting de Braga conseguiu a primeira vitória na competição, depois do empate frente aos leões na ronda inaugural, e lidera provisoriamente com quatro pontos, enquanto o Famalicão, que perdeu na primeira jornada com o Estoril Praia, continua sem pontuar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Famalicão Braga

Guerreiros confirmam bons sinais dados na 1ª jornada

Banza bisou frente à ex-equipa, Sequeira relembrou-nos porque o consideramos um lateral subvalorizado

Ratings e Stats em https://t.co/QZuwKyufuG #FCFSCB #LigaBwin pic.twitter.com/JymQPDuuwz

– GoalPoint (@_Goalpoint) August 12, 2022

Ricardo Horta, que tem sido apontado como possível reforço do Benfica e até já se despediu dos adeptos bracarenses no jogo anterior, em casa frente ao Sporting, cumpriu os 90 minutos.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com