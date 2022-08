Sp. Braga vence Famalicão com Banza a marcar dois golos

Entornointeligente.com /

O Sporting de Braga venceu nesta sexta-feira por 3-0 na deslocação ao terreno do Famalicão, no jogo de abertura da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, com um «bis» do avançado Simon Banza.

A jogar fora, o Sporting de Braga adiantou-se no marcador com um golo do defesa Sequeira, aos 13 minutos, com o avançado franco-congolês Banza, que já tinha marcado na primeira jornada frente ao Sporting, a bisar na partida, aos 18’ e 79’, frente à equipa que representou na época passada.

O Sp. Braga conseguiu a primeira vitória na competição, depois do empate frente aos «leões» na ronda inaugural, e lidera provisoriamente com quatro pontos, enquanto o Famalicão, que perdeu na primeira jornada com o Estoril Praia, continua sem pontuar.

