Sp. Braga entra a vencer na Liga Europa frente ao Malmö

O Sp. Braga conquistou, esta quinta-feira, importante triunfo na primeira ronda do Grupo D da Liga Europa ao bater, de forma incontestável, o Malmö, por 0-2, naquela que foi a primeira vitória da equipa minhota na Suécia, em dia de estreia de Artur Jorge como treinador numa prova da UEFA, assinalada com a liderança do grupo.

Bruno Rodrigues (30') e Ricardo Horta (70’, g.p.) foram os autores dos golos da vitória do emblema luso, que teve ainda dois golos anulados pelo VAR num jogo em que dominou o Malmö, não dando grandes esperanças aos suecos.

Com um novo treinador, o Malmö apresentou novidades tanto a nível de nomes no «onze» titular como de estratégia, com o técnico norueguês a adoptar uma linha de cinco defesas, a escorar um meio-campo com quatro unidades e apenas um homem na frente de ataque.

Placar ao Vivo Malmö FF – Sporting Braga Uma postura que convidou o Sp. Braga a instalar-se e a circular a bola sem grandes preocupações defensivas e que retirou, claramente, confiança e agressividade ao jogo dos suecos.

Artur Jorge, por sua vez, também apresentou quatro alterações em relação ao último compromisso, com uma nova dupla de centrais a colmatar as ausências de Tormena e Niakité, e com Diego Lainez e Abel Ruiz a procurarem ligar o ataque onde o técnico sacrificou o goleador Banza e Iuri Medeiros.

Depois de uma primeira fase em que o Sp. Braga ainda suspeitou da atitude do Malmö, ao mesmo tempo que procurava, cautelosamente, encontrar os espaços necessários para penetrar o bloco sueco e chegar à baliza de Diawara, o primeiro sinal de perigo surgiu num ressalto que isolou Abel Ruiz. O avançado espanhol bateu, de resto, o guarda-redes, mas o lance foi anulado por posição irregular.

Vitinha seria, pouco depois, protagonista do primeiro lance legal de perigo, ao cabecear para grande defesa de Diawara, a desviar a bola para a barra. O Sp. Braga era dono e senhor do jogo e o golo, na sequência de um canto, resultou de uma assistência do central Paulo Oliveira para o companheiro do eixo defensivo, Bruno Rodrigues, estrear-se a marcar na competição, com um toque de calcanhar.

Nessa altura, já o Malmö tinha «perdido» Rakip, por lesão, rendido por Turay, que passou a assumir a missão de elemento mais avançado. Turay esteve na origem do lance mais complicado para a defesa minhota, assistindo Hadzikadunic para um remate perigoso a que o Sp. Braga respondeu por intermédio dos irmãos Horta, com Ricardo a finalizar com remate colocado que Diawara desviou para canto.

— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) September 8, 2022 A equipa portuguesa encerrou a primeira parte com uma enorme ocasião para elevar a diferença, mas Abel Ruiz embrulhou-se e o segundo golo perdeu-se. No reatamento, com o Malmö a operar duas alterações em busca da reviravolta, foi de novo o Sp. Braga a fazer estragos, marcando por Vitinha (49’), após defesa incompleta de Diawara, um golo invalidado pelo VAR por fora-de-jogo milimétrico de Ricardo Horta.

Com isso, o Malmö ganhou nova vida e tentou equilibrar a partida, mas sem a contundência que se exigia, o que libertou o Sp. Braga para uma nova vaga de que resultaria o segundo golo, anotado por Ricardo Horta (70') na conversão de um penálti.

Mais uma vez, o videoárbitro desempenhou papel fundamental ao detectar entrada ríspida sobre Sequeira que escapara ao «juiz» croata. A partir desse momento e com pouco mais de 20 minutos para o desfecho, o Sp. Braga soube resguardar a vantagem e assim selar a primeira vitória da história do clube em solo sueco.

